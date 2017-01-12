Bahçeli, o yazarı Başbakan Yıldırım'a şikayet etti

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, Bahçeli'nin kendisini Başbakan'a şikayet ettiğini iddia etti. Turan, Bahçeli için "MHP camiasının büyük bölümü şu anda sizden ümidini kesmiş durumda “Umutsuz vaka” diye bakıyorlar zatıâlinize…" ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Turan, Devlet Bahçeli'nin kendisini Başbakan Binali Yıldırım'a şikayet ettiğini iddia etti.

İşte Rahmi Turan'ın bugünkü yazısı:

Sağlam bir kaynaktan ilginç bir haber aldım.

Devlet Bahçeli, beni Başbakan Binali Yıldırım'a şikâyet etmiş!

“SÖZCÜ'nün bir Başyazarı var, her gün bana yükleniyor, bana saydırıyor!” demiş.

Başbakan, olgun davranmış, Bahçeli'nin bu yakınmasını sessiz kalarak geçiştirmiş.

Ey Sayın Bahçeli!

Kuşkularınız, şikâyetiniz yersiz! Ben sizin düşmanınız değilim. Geçmişte sizin lehinize yazdığım yazıları hatırlayın.

Şimdi neden eleştiriyorum?

Yanlış yoldasınız da ondan… Çevrenizdeki bazı eyyamcı siyasiler de yanlış insanlar!

Sizi yanıltıyorlar!

MHP camiasının büyük bölümü şu anda sizden ümidini kesmiş durumda “Umutsuz vaka” diye bakıyorlar zatıâlinize…

Davranışlarınız ülkücü camiayı üzüyor, MHP felsefesine yakıştıramıyorlar!

Dost acı söyler derler. Bunları sizin çevrenizdeki eyyamcılar söyleyemez!

Bunu, sizden ve siyasetten hiçbir beklentisi olmayan, sadece ülkeyi ve milletimizin iyiliğini, selametini düşünen benim gibi yurtseverler söyleyebilir.

Sizi bir vatandaş sıfatıyla “Aklıselime” davet ediyorum! Çok şey mi istiyorum?