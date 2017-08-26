Bahçeli'den Binali Yıldırım'a tepki geldi!

Bahçeli'den Başbakan Binali Yıldırım'a tepki geldi.

Peşmerge yönetiminin 25 Eylül'de düzenleyeceği referandumun savaş sebebi sayılacağını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Başbakan Binali Yıldırım, "Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz. Bu yüzden savaş sebebi olmaz" karşılığını vermişti. Bahçeli bu sözlere yanıt verdi.

" YILDIRIM'IN SÖZLERİ SİYASİ NEZAKETSİZLİK"



Bahçeli; "Referandum Kürdistan'ın inşası için ön çalışmadır. Başbakan Yıldırım'ın bunu görmesi milli bir zarurettir. Başbakan'ın sözlerimizi düzeltme gayreti yanlıştır. Aceleyle tepki göstermesi siyasi nezakete ters düşmüştür" dedi.

"BİZE PARMAK SALLAR GİBİ"

"Sayın Başbakan’ın bize parmak sallar gibi sözlerimizi düzeltme gayretine tevessül etmesi yanlıştır" diyen Bahçeli, "Türkiye’nin milli hassasiyet ve hedeflerini savunan ortak görüşe zarar vermektedir. Yanlışımızı bulmaya çalışanlara tavsiyem, çevremize bakmaları, büyüyen düşmanlıklara kafa yormaları, Türkiye’nin elini zayıflatmaktan, askeri ve siyasi yaptırımlarını zedelemekten uzak durmalarıdır" ifadelerini kullandı.