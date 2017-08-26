Bugünkü YENİÇAĞ »

Bahçeli'den Binali Yıldırım'a tepki geldi!

»
Bahçeli'den Binali Yıldırım'a tepki geldi!
Bahçeli'den Başbakan Binali Yıldırım'a tepki geldi.

Peşmerge yönetiminin  25 Eylül'de düzenleyeceği referandumun savaş sebebi sayılacağını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Başbakan Binali Yıldırım, "Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz. Bu yüzden savaş sebebi olmaz" karşılığını vermişti. Bahçeli bu sözlere yanıt verdi.

" YILDIRIM'IN SÖZLERİ SİYASİ NEZAKETSİZLİK"

Bahçeli; "Referandum Kürdistan'ın inşası için ön çalışmadır. Başbakan Yıldırım'ın bunu görmesi milli bir zarurettir. Başbakan'ın sözlerimizi düzeltme gayreti yanlıştır. Aceleyle tepki göstermesi siyasi nezakete ters düşmüştür" dedi.

"BİZE PARMAK SALLAR GİBİ"

"Sayın Başbakan’ın bize parmak sallar gibi sözlerimizi düzeltme gayretine tevessül etmesi yanlıştır" diyen Bahçeli, "Türkiye’nin milli hassasiyet ve hedeflerini savunan ortak görüşe zarar vermektedir. Yanlışımızı bulmaya çalışanlara tavsiyem, çevremize bakmaları, büyüyen düşmanlıklara kafa yormaları, Türkiye’nin elini zayıflatmaktan, askeri ve siyasi yaptırımlarını zedelemekten uzak durmalarıdır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Binali Yıldırım 'Kürdistan' sözlerini unuttuYıldırım'dan Bahçeli'ye cevapBinali Yıldırım'dan tarihi itiraf!
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Eyüp'te facia: 1 ölü, 3 yaralıEyüp'te facia: 1 ölü, 3 yaralıBahçeli'den Binali Yıldırım'a tepki geldi!Bahçeli'den Binali Yıldırım'a tepki geldi!Koray Aydın'dan o iddialara çok sert tepkiKoray Aydın'dan o iddialara çok sert tepkiMHP Çanakkale'de 'Yeni Parti' istifasıMHP Çanakkale'de 'Yeni Parti' istifasıMelih Gökçek'e KHK şokuMelih Gökçek'e KHK şokuKaramollaoğlu'ndan erken seçim açıklamasıKaramollaoğlu'ndan erken seçim açıklamasıÖzdağ ve Aydın'dan Malazgirt mesajı!Özdağ ve Aydın'dan Malazgirt mesajı!Bakan Özhaseki'den korkutan açıklamaBakan Özhaseki'den korkutan açıklamaMHP kongresinde AKP'li Başkan!MHP kongresinde AKP'li Başkan!MHP'de binlerce kişi istifa ettiMHP'de binlerce kişi istifa etti
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti