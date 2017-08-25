Binali Yıldırım 'Kürdistan' sözlerini unuttu

Başbakan Yıldırım’ın, Bahçeli’nin ‘referandum savaş sebebi sayılmalı’ çağrısına verdiği “savaş devletler arasında olur” şeklindeki cevap, akıllara Çankaya Köşkü ve havalimanlarına asılan sözde Kürdistan paçavrasını getirdi.

Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında Irak'ın kuzeyi için yapılacak referanduma değinerek, "Bu referandum Kürdistan provasıdır. Türkiye için gerekirse de savaş sebebi sayılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Vietnam ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, referandumun savaş sebebi sayılıp sayılmayacağı ile ilgili yöneltilen soruya "Savaş kiminle kimin arasında olur? Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz" diyerek cevap verdi.

Yıldırım'ın bu cevabı, akıllara Şubat ayında Çankaya Köşkü ve havalimanlarına asılan Kürdistan paçavrasını getirdi.

ÇANKAYA KÖŞKÜ, ATATÜRK VE ESENBOĞA HAVALİMANLARINA PAÇAVRA ASILMIŞTI

Peşmerge başı Mesud Barzani'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret esnasında Atatürk ve Esenboğa Havalimanı'na Kürdistan paçavraları asılmış, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ile peşmerge başı arasında yapılan görüşmede de sözde paçavranın olması dikkat çekmişti.

"IRAK YASALARINA GÖRE KÜRDİSTAN ÖZERK BİR YAPIDADIR"

Başbakan Yıldırım, o dönemde kamuoyunda oluşan tepkilere cevap vererek, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Bir bayrak hikayesidir gidiyor. Irak Anayasası'na göre Kürdistan özerk bir yapıdadır sanki yeni bir teamül gibi gündeme getirmeni niyi niyetle izahı yoktur. Türkiye, Irak Anayasası'nın gereği neyse ona da saygı duyar" ifadelerini kullanmıştı.