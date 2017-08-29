"İktidarın MHP'ye ihtiyacı kalmadı!"

Mehmet Tezkan, bugünkü köşesinde uzun süredir devam eden AKP-MHP ortaklığını kaleme aldı.

Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, 1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından başlayan AKP-MHP ortaklığı ile ilgili bugünkü köşesinde bir yazı kaleme aldı.



Tezkan, Peşmerge yönetiminin 25 Eylül'de düzenleyeceği referandumun bu ortalıklığın bitirmesine neden olabileceğini ama asıl nedenin AKP'nin MHP'ye ihtiyacı kalmamasından kaynaklandığını iddia etti.



Tezkan'ın, "Alman Bakan alay eder gibi..." başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:



"İKTİDARIN MHP'YE İHTİYACI KALMADI"

Başbakan’la MHP Genel Başkanı arasında söz düellosu başladı..

Kara kedi..

Barzani’nin bağımsızlık referandumuna gitmesi ortamı gerdi..Bahçeli; savaş sebebi olurdedi..

İktidar da karşı, iktidar da engellemek için yoğun çaba sarf ediyor ama o kadar da değil diye düşünmüş olmalı ki..

Başbakan; ne savaşı, savaş devletler arasında olur yanıtını verdi..Bahçeli kızgın karşılık verdi; madem Barzani devlet değil, onu neden devlet töreniyle karşıladın..

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Bu gerginliği kimi siyasi yorumcular ipler kopabilir diye yorumladı..

Kimileri de AKP’nin işine gelmez, ipleri koparmaz dedi..

Ben de diyorum ki ipler kopar kopmaz ama gerçek şu..

İktidar partisinin MHP’ye ihtiyacı kalmadı..

- İktidarın tek başına OHAL’i uzatma gücü var..

- OHAL’e dayanarak istediği konuda (Anayasa’ya uysun uymasın) KHK çıkartıyor..

- Meclis Başkanı KHK’ların Meclis’te görüşülmemesi için elinden geleni yapıyor..

- Anayasa Mahkemesi, OHAL nedeniyle (Anayasa’yı hafiften çiğneyerek) KHK’ları görüşmüyor..

- İktidar yeni rejime uyum yasalarını bile KHK ile yapıyor..

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Eee..

Geriye ne kaldı..

Durum buysa, iktidarın MHP’nin desteğine ihtiyacı var denilebilir mi? Hayır..



