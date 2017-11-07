Bahçeli'den gazilere saldırıya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmasında Ankara'da gazilere yapılan saldırıya çok sert tepki gösterdi.

Partisinin TBMM grubunda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da trafikte yol verme kavgasında iki gazi ve ailelerine saldıran magandalara tepki gösterdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'den satırbaşları şöyle:

Bakınız geçtiğimiz hafta sonu Ankara – Eskişehir karayolunda duyanı hüsrana iten bir olay yaşanmıştır. Bir gazimiz, yanında eşi, iki yaşında yavrumuz, yine bir gazimiz ve onun ailesiyle seyahat halindeyken şehir eşkıyalarının saldırısına uğramıştır. Gazilerimize vurmanın ne demek olduğunu, bunun sonucunun neler olacağını, burunlarından fitil fitil gelesiye kadar yaşayıp görmelerini tez elden bekliyorum. Gazilerimize el kaldıran, tekme sallayan, küfür ve hakaret yağdıran bu iğrenç mahluklar doğduklarına pişman edilmeli, ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

Gülen, Türkiye’ye niye iade edilmemektedir? Biz bunu nasıl yorumlayalım? Bölgemizde her taşın altından ABD çıkmaktadır. Lübnan Başbakanı, İran ve Hizbullah’ı hedef aldıktan sonra istifa etmiştir. 2005’te öldürülen babasının akıbetinden korkmuştur. 4 Kasım’da Yemen Riyad’a füze fırlatmıştır. Suudi Arabistan’da süren mıntıka temizliğiyle aralarında bazı Prenslerin, eski ve yeni bakanların, iş adamlarının olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştır. Şaibeli helikopter kazalarında prensler can vermektedir. İstikrarsızlık kamçılanmaktadır. Ve ABD, Suudi Arabistan’a destek vermektedir. Ama aynı desteği Türkiye’de esirgemiştir. Unutulmasın ki terör, terörle yok edilemeyecektir.

Terör konusunda çivi çiviyi sökmez. İki yanlış bir doğru etmez. İnsanlık suçu örtülemez. Terör örgütlerinin hiçbir girişimi meşru kabul edilemez. 2016 yılında dünya genelinde savaş ekonomisine aktarılan paranın 1 trilyon 686 milyar dolar olduğu, bunun da yüzde 70’inin BM Güvenlik Konseyi’nin daimi konseyinin kasalarına gittiği belli olmuştur.

Biliniz ki kulun hesabı varsa, Allah’ın da bir hesabı vardır. Ve zafer inananların, zalimlere meydan okuyan büyük Türk milletinin olacaktır. İhanet koridoru Akdeniz’e ulaşırsa, Ankara’nın kuşatması tamamlanır, hesap budur. Türkiye rehin alınmak istenmektedir. Plan budur, buna izin vermeyeceğiz. PKK-PYD-YPG’yi muhafaza altına alma hevesi güdenlerin çabası boşadır. Terör kuşağına Türkiye müsaade etmeyecektir. Bizi kimse sindiremez.