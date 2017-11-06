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Gazilere saldıran 4 saldırgan serbest bırakıldı!

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Gazilere saldıran 4 saldırgan serbest bırakıldı!
Ankara'da gazilere saldıran 6 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 saldırgan serbest bırakıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aileleriyle seyahat eden Güneydoğu gazileri Muzaffer Oktay ile İbrahim Kızılkaş, 6 canini saldırısına uğradı.

ÇALIŞANLARA DA SALDIRDILAR

Şüpheliler, yürüme engelli gaziler ile olaya müdahale etmek isteyenleri de darbederek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan gaziler, 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ SERBEST

Olayın ardından Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gazileri darbettikleri iddia edilen Doğan Ç, Osman Y, Enes K, Batuhan Ö. ve Barış Y. ile Tamer G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Doğan Ç. ile Tamer G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Yaşananların ardından açıklamalarda bulunan gazilerin yakınları, dehşet dakikalarını anlattı.

KURŞUN YEDİĞİ KARNINA VURDULAR

Muzaffer Oktay ile İbrahim Kızıltaş'ın Mardin'de terörle mücadele sırasında gazi olduğunu ifade eden bir gazi eşi, vatan için kurşun yedikleri bölgelere tekme atıldığını söyledi.

"NEFRET EDİYORUZ GAZİLERDEN"

Gazi İbrahim Kızılkaş’ın eşi Seda Kızılkaş, “Saldırganlar benim henüz 2 yaşındaki çocuğumu da dövdüler. ‘Bunlar sizin gaziniz, yapmayın’ dedik. Onlar ise küfür etmeye devam ederek, ‘nefret ediyoruz gazilerden’ diyerek vurmaya devam ettiler. Yani gazi olduğumuzu öğrendikten sonra daha çok vurdular. Benim eşim terörle mücadele verirken yaralandı. Biz bunları hak etmiyoruz.” diye tepkisini dile getirdi.

GAZİLERİN YARALARINA VURDULAR

Kızıltaş, "Habire vurdular, Muzaffer'in boynuna boynuna, İbrahim'in bacağına bacağına tekme attılar." dedi.

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