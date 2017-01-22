Bahçeli’den "hayır"cılara hakaret!

Devlet Bahçeli AKP ile anlaşarak Meclis’ten geçirdikleri başkanlık süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, siyasi ve milli sorumluluklarını yerine getirdiklerini iddia ederken, eleştiride bulunanlara “dar kafalı” dedi.

Devlet Bahçeli, referanduma götürülen başkanlık girişimlerine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Bahçeli açıklamada TBMM’de ahlaki bir duruş takındıklarını iddia ederek, siyasi sorumlulukları gereği oylamada evet dediklerini söyledi.

İlgili kanunun Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra referandum yoluyla milletin önüne geleceğine işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:

DAR KAFALILAR

"Her zaman olduğu gibi, bundan sonrası için de söz ve karar egemenliğin yegane sahibi olan büyük Türk milletinindir. Aziz milletimiz TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğiyle ilgili iradesini gösterip hükmünü verecek ve bu herkes için bağlayıcı olup kesinlik içerecektir. Bu kapsamda MHP, TBMM'de göstermiş olduğu ahlaki duruşun, olgun ve sorumlu tavırla birlikte isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır. Partimizi tutarsızlıkla suçlayanların, dün söylediklerimizle bugünkü ifade ve irademizin çeliştiğini ileri sürenlerin ne kadar yanıldıkları, ne denli art niyetli oldukları yakında tüm yönleriyle anlaşılacaktır. MHP ne ilkelerinden ne ülkülerinden ne de ülkesinin emanetlerinden en ufak taviz ve dönüşü olmayan muazzam bir millet eseridir. Bunu anlamayan dar kafalıların, kriz ve kaosa yatırım yapan demokrasi ve millet muhaliflerinin MHP'yi karalama telaşı ve suçlama yarışı beyhude bir çaba olmaktan kurtulamayacaktır."

Bahçeli, MHP'nin devlet ve millet bekasını güçlendirmek, güvenceye almak, aynı zamanda milli uzlaşma ruhuyla sistem krizini büyüten fiili açmazı bitirmek amacıyla, yüklendiği tarihi görevi gönül huzuruyla ifa ederek, üstüne düşeni yaptığını vurguladı.

BİLDİK MAHFİLLER

Özellikle 9 Ocak’tan itibaren MHP milletvekillerinin olağanüstü bir mücadele azmi göstermelerinin, her türlü tahrik ve iftiraya karşı sabır ve inançtan bir duvar örmelerinin takdir edilecek bir vakarın ispatı olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bütün yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen, MHP milletvekilleri anayasa değişikliğine olumlu oy kullanarak Türkiye’nin önünü açmışlardır. İstek ve arayışımız milli huzur ve kardeşliğin tesisi, istikrar ve güvenliğin temin ve tahkimidir. İftiharla söylemek isterim ki bildik mahfiller aracılığıyla, sosyal medya başta olmak üzere, her zemin ve sahada telkin ve tahrik altına alınmaya çalışılan milletvekillerimiz dava adamlığının ve dik duruşun ne demek olduğunu dosta düşmana ispatlamışlardır.

Bu itibarla partimizin değerli milletvekillerine yürekten teşekkür ediyor, referanduma gidecek anayasa değişikliğinin milletimize, devletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını, yeni umutlar getirmesini, yepyeni ufuklar açmasını Rabbimden niyaz ediyorum."