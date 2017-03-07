Bakan Arslan: Bahçeli hep önümüzü açtı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars öğretmenevinde “evet” etkinliğine katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, Devlet Bahçeli’nin 2002 yılında erken seçim kararı alarak AKP’nin önünü açtığını söyledi.

Bakan Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisine teşekkür ederek, şunları söyledi:

ERKEN SEÇİM KARARI ALARAK ÖNÜMÜZÜ AÇTI



"Bakın Bahçeli 2002 hükümet ortağı, ne güzel hükümet ortağı başbakan yardımcısı. Baktı ki bunların kavgasının yüzünden ülke batıyor 'ben istemiyorum böyle başbakan yardımcılığını' dedi seçime götürdü.”

2007’DE GÜL’Ü CUMHURBAŞKANI SEÇTİRDİ

2007'de 367 diye bir garabet çıkarttılar geldi Meclise dedi ki 'Hayır aynı şeyi yapmayacağım ben Abdullah Gül'ü destekleyip Cumhurbaşkanı yapacağım.' 7 Haziran'ı düşünün CHP ve HDP ile koalisyon kursaydı bu ülkenin ne duruma düşeceğini varın siz hesaplayın.

‘AKP İLE ORTAK HAREKET EDECEĞİM’ DEDİ

'Hayır benim ülkemin menfaati bunu gerektirmiyor ben onların yanında durmayacağım.' En son da iki başlılığın bu millete ne kadar zarar verdiğini bildiği için dedi ki 'Hayır ben AK Parti ile ortak hareket edeceğim çünkü bu kararın benim milletime memleketime faydası var.' Memleket ve millet söz konusuysa siyaset ikinci sırada."