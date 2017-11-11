Bakan Fakıbaba'dan Kılıçdaroğlu'na 60 liralık tazminat davası!

Fakıbaba, 7 Kasım'da partisinin TBMM grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili söylediği sözleri yargıya taşıyacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 kilogram kuşbaşı ve 1 kilogram kıymanın toplam bedeli olan 60 liralık manevi tazminat davası açacağı belirtildi.

Fakıbaba, 7 Kasım'da partisinin TBMM grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili söylediği "O, paraya sahip çıkıyor, cebine sahip çıkıyor, çocuklarına sahip çıkıyor, köşeyi dönmeye sahip çıkıyor." şeklindeki sözlerini yargıya taşıyacak.

Şahsına, ailesine ve çocuklarına hakaret ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açma işlemlerini başlatan Fakıbaba, tazminat bedeli olarak da 29 liraya satılan 1 kilogramlık kıyma ile 31 liraya satılan 1 kilogramlık kuşbaşının toplam bedeli olan 60 lira talep edecek.

Bakan Fakıbaba, daha önce yaptığı yazılı açıklamasıyla, Kılıçdaroğlu'na, "Bizi tanıyanlar çok iyi bilir ki, 'paraya sahip çıkmak', 'cebine sahip çıkmak', 'çocuklarına sahip çıkmak', 'köşeyi dönmeye sahip çıkmak' şeklindeki çirkin ifadeler, bizim üzerimize değil, kullananın üzerine yapışır." şeklinde cevap vermişti.