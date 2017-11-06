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Bakan Özlü: Cam filmi yasağı terör eylemlerini önlemek için getirildi

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Bakan Özlü: Cam filmi yasağı terör eylemlerini önlemek için getirildi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, arabalara cam filmi yasağının terör eylemlerini önlemek için getirildiğini söyledi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in aktardığına göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu çıkışında gazetecilerin cam filmi yasağının kapsamına ilişkin soruları üzerine, aslında yasağın hiç kalkmadığını vurguladı.

Geçen yıl 26 Ekim'de yönetmelik değişikliği yaptıklarını bunun da bir yıl sonra yürürlüğe gireceğini anlattı. 

'KONU TERÖR, SORUMLULUĞUNU ALMAK ZOR'

Özlü, "Biz bu yasağı kaldırma iradesi gösterdik. Ancak Nisan ayından itibaren emniyetle yapılan görüşmelerde, 'terör eylemleri var, tespit etmekte zorlanıyoruz' talepleri üzerine yasağı sonlandırma yönündeki iradeyi ortadan kaldırdık. Bir terör eylemi olur ve 'bu cam filminden dolayı olmuştur' derlerse, bunun sorumluluğunu almak zordur. Konu terör, insanların güvenliği, o bakımdan bir şey diyemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Bakanlık yetkilileri de cam filmlerinin çeşitli dereceleri olduğu ve bazıları için yasak olmadığı söylentilerine "Bu doğru değil. Yasak tüm araçları ve camlara sonradan taktırılan tüm filmleri kapsıyor. Uygulamanın tek istisnası fabrika çıkışlı film kaplı araçlar" bilgisini verdiler.

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