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Cam filmi sökülmeyen araca trafikten men

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Cam filmi sökülmeyen araca trafikten men
Denizli'de yapılan trafik denetlemesinde cam filmini, sökmeyen araçlara ceza yazılırken ikinci sefer de sökülmemesi durumunda araçların trafikten men edileceği bildirildi.

Cam filminin yasaklanmasının ardından konuya ilişkin tepkiler gelmeye devam ederken Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde camında film olan araç sürücüleri uyarılıyor.

Özellikle sürücünün görüş açısını kapatan filmlerin ise sökülmesi isteniyor. Trafik ekipleri filmlerin bir an önce sökülmesi gerektiğini, ilk cezanın 206 TL olduğunu, ikinci cezada ise aracın trafik men edileceğini belirtiyor.

Ayrıca araç camında film olan sürücülere aracın bu şekilde vizeden de geçmeyeceği uyarısı yapılıyor.

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