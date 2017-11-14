Balona rövaşata atan adamın kimliği belli oldu

Ankara Kızılay'da balona röveşata atmaya çalıştığı görüntü sosyal medyada binlerce kez paylaşılan kişinin kimliği belli oldu. Şahsın Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden 22 yaşındaki Gülbay Türkücü olduğu ortaya çıktı.

Balona rövaşata girişimiyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Gülbay Türkücü cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. 'Yurt dışında bir Şampiyonlar Ligi maçını izlemek istediğini' açıklayan Türkücü, 6 Aralık'taki Leipzig-Beşiktaş maçına davet edildi. Gülbay Türkücü bulunursa Almanya'ya maç izlemeye götürülecek.

Ankara Kızılay’da balona röveşata atmaya çalışmasıyla sosyal medyada fenomen olan kişinin, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden 22 yaşındaki Gülbay Türkücü olduğu ortaya çıktı. Videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük merak uyandıran gencin kimliğinin, ailesinin görüntüyü paylaşan kuyumcu Güray Başak’a ulaşmasıyla ortaya çıktığı bildirildi.

AİLE: LÜTFEN BİZİ ARASIN

Aile, tekrar görmeleri halinde kuyumcudan kendilerini aramasını rica ettiği öğrenildi.

YAKINLARI KUYUMCUYA ULAŞTI

Cumartesi günü yaşanan olayı anlatan kuyumcu Güray Başak, “Bir gürültü sesi duyunca dışarıya baktım. Bir arkadaş yerde yatıyordu. Biz de ‘herhalde ayağı kaydı düştü’ diye düşündük. Bizim arkadaşlardan birisi, ‘ağabey ayağı kaymadı balona rövaşata atmaya çalıştı' dedi. ‘Burası Kızılay’ın göbeği, böyle bir şey olmaz’ diye düşündük. Kamera kayıtlarına baktık. Gördük ki gerçekten arkadaş balona rövaşata atmaya çalışmış. Biz de biraz insanları güldürelim istedik” demişti.

AİLESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMEMİŞ!

Ailesinin 25 Ağustos’da kayıp başvurusunda bulunduğu gencin, 11 Ekim’de Ankara’da bulunduğu ancak polise “Kayıp değilim, burada çalışıyorum. Ailemle görüşmek istemiyorum” dediği kaydedildi.

MAÇA GİTMEK İSTİYORUM DEMİŞTİ YANIT GELDİ: LEIPZIG DEPLASMANINA BEKLENİYOR

Öte yandan görüntülerin ilk kez ortaya çıktığı Ekşi Sözlük’te Gülbay Türkücü olduğunu savunan bir yazar, önceki gün bir yazı kaleme almış ve “Benim bir hayalim var. Bunu söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ancak dünden beri insanlar hayallerinin peşinden gittiğinde başaramayacakları şey olmadığını düşünüyorum. Şu ana kadar yurt dışına gitme fırsatım olmadı, ileride olacak gibi de görünmüyor. çocukken saat 21:45’te şampiyonlar ligi maçları için tv karşısına geçtiğimde o görüntüler beni çok heyecanlandırırdı. “Bir gün yurt dışına gidip maç izleyebilecek miyim acaba?” diye düşündüm hep. 6 Aralık’taki Leipzig-Beşiktaş maçına gidip o atmosferi yaşamak, bir günlüğüne de olsa o çocuğun hayalini gerçekleştirebilmek beni çok mutlu ederdi. Keşke beşiktaşlı yöneticilere ve futbolculara ulaşabilse bu mektubum.” demişti.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN YANIT GELDİ

Balona röveşata atan adama Beşiktaş cephesinden yanıt geldi. Vodafone Park’ın sosyal medya ilişkilerini yürüten reklam ajansın Türkücü’nün talebine ilişkin açıklama yaptı. Ajanstan yapılan açıklamada “Bu güzel arkadaşa ulaşmaya çalışıyoruz. Talebiyle ilgili güzel bir takım haberlerimiz var” denildi. Ajansın, 6 Aralık’ta Almanya’da oynanacak Leipzig- Beşiktaş maçına götürmek için Türkücü’ye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.