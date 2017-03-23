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Bastırılan bölücü isyanı "vahşet" olarak yorumladı!

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Bastırılan bölücü isyanı "vahşet" olarak yorumladı!
Başbakan Yıldırım, Tunceli mitinginde, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Dersim'de yaşanan o vahşeti tekrar bir öz eleştiriyle bu ülkenin gündemine getirelim' dediğimizde adını bile anmaktan korkuyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, yeni Anayasa değişikliği referandumu için Tunceli'de vatandaşlarla buluştu. Yıldırım, "Geçmişte birçok haksızlıklar, birçok yanlışlar oldu, bunu biliyoruz. Bu topraklar en iyi bilendir. Dersim olaylarının, bu topraklarda yaşayan insanlara ne kadar büyük acılar yaşattığını biz bilemeyiz ama bizim dedelerimiz, bizim büyüklerimiz yaşadı. İstiyoruz  ki bizden sonrakiler yaşamasınlar. O günün tek parti yönetimi CHP, ne dedi; 'Dersim bir çıban başıdır' dedi ve bütün buradaki vatandaşlarımızı yok ettiler, acımasızca üzerine bombalar yağdırdılar. Yaşlarını büyütüp idam ettiler." dedi.

ADINI BİLE ANMAKTAN KORKUYOR

Başbakan Yıldırım, geçmişte Tunceli'de yaşanan bölücü isyan girişimin bastırılması olaylarıyla ilgili, "Şimdi o günlerle yüzleşmek için 'Gelin bu ayıbı kaldıralım, geçmişin acılarını saralım' diye ana muhalefet partisine, onun Genel Başkanına, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Bir öz eleştiri yap, Dersim'i, Dersim'de yaşanan o vahşeti tekrar bir öz eleştiriyle bu ülkenin gündemine getirelim' dediğimizde adını bile anmaktan korkuyor. Bu toprakların çocukları belki onu Kemal Kılıçdaroğlu diye tanımayanlar olabilir" diye konuştu. 

 

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