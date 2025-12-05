CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, 'Çeteleşmenin nedeni olan yoksulluğu, kamu hizmetlerinin eşit dağıtılmamasını gidermek için bir şey yapmıyorsunuz. Bunlar yapılmadıkla ‘X’ çetesi gider, ‘Z’ çetesi gelir' dedi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak nitelendirilen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Komisyonda kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek fiilinde hapis cezasının alt ve üst sınırını 1 yıl ile 5 yıl arasında; suçun ses ve gaz fişeği atabilen silahla işlenmesi halinde de 6 aydan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemenin yer aldığı 19’uncu madde okundu.

DEM PARTİ’Lİ ASLAN: HAKİM VE KOLLUĞUN KEYFİYETİNE KALABİLECEK DURUMLAR OLUŞTURABİLİR

Madde hakkında söz alan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, “Belirlilik ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyoruz bu maddede. Uygulamada kişiselleştirme yaratabilecek bir madde. Burada bir sınır yok. Burada sınır olmaması hakim ve kolluğun keyfiyetine kalabilecek durumlar oluşturabilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da “Biz köylerde, kırsallarda düğüne gitmeye çekinir olduk artık. Düğünlerde, asker uğurlamalarında silah kullanımında ciddi bir artış var. Bu yüzden böyle bir teklif getirdik” diyerek maddeyi gerekçelendirdiklerini açıkladı.

Komisyonda 19’uncu maddenin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından "örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma" suçlarında hapis cezalarının artırılmasını ve çocukların kullanılması halinde cezanın yarısından bir katına çıkarılmasını öngören 20’nci madde okundu.

CHP’Lİ ÖZER: ÇETELEŞMENİN NEDENİ OLAN YOKSULLUĞU GİDERMEK İÇİN BİR ŞEY YAPMIYORSUNUZ

Madde hakkında söz alan CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, “Çocukların suçlara karışmasını önleyecek politikalar geliştirmek yerine cezaların artırılması isteniyor. Her ne kadar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ‘çeteleri çökerttik’ desede cezaları artırmanın bir çözüm olmadığını görüyoruz. Kamuoyunun tepkisini sönümlendirmek istiyorsunuz, bu maddenin bu yüzden getirildiğini görüyoruz. Çeteleşmenin nedeni olan yoksulluğu, kamu hizmetlerinin eşit dağıtılmamasını gidermek için bir şey yapmıyorsunuz. Bunlar yapılmadıkla ‘X’ çetesi gider, ‘Z’ çetesi gelir” dedi.

Yeni Yol Grubu adına söz alan DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de maddenin ceza hukukunun “ölçülülük” ilkesini zedelediğini ifade etti ve “Somut olayı değerlendirmede sınırlayıcılık getirmektedir. Hakimin takdir yetkisinin daraltılması ölçülülük ilkesine aykırıdır. Kurusıkı bulundurmak ile terör örgütü üyesi olmak arasındaki fark hakimin değerlendirmesine bırakılmalıdır. Çocukların suça sürüklenmesini önleme yükümlülüğü eğitimin, koruyucu, önleyici önlemlerin güçlendirilmesi ile yerine getirebilir. Düzenleme sosyal boyutu içermemektedir” diye konuştu.

CHP’Lİ ÖZCAN: ÇOCUKLARIN BU ŞEKİLDE CİDDİ ADLİ SUÇLARDA YER ALMASI SOSYAL BİR ALARMDIR

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da şöyle konuştu:

“Muhalefetin en sıradan hareketlerinin suç, muhalefet partisinin suç örgütü olarak görüldüğü, demokrasinin kökten sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin çok sayıda kararında Türkiye'de örgüt ve örgütle irtibat suçlamaların öngörülebilir olmadığı ve somut kriterlerden yoksun olduğu açıkça ifade edilmektedir. İktidarın da bu tespitlere rağmen gerekli hukuki düzeltmeleri yapmak yerine yalnızca ceza oranını artırmaya yönelmesi bu düzenlemenin gerçek hedefini tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Problem cezaların arıtılması değil, uygulamanın keyfiliği ve yargının siyasallaşması ekseninde değerlendirilebilir. Çocukların bu şekilde ciddi adli suçlarda yer alması sosyal bir alarmdır. Biz cezalandırmayı sorun çözücü bir yöntem olarak gördüğümüz zaman o politikaların işe yaramadığını da ikrar etmiş oluyoruz. Bu konuda daha derin tedbirler almak gereklidir. Dolayısıyla çocukları çete üyesi olarak kullanan çete liderlerine verilen cezaların artırılması yerindedir ancak sosyal mekanizmalarındaki zafiyeti görmemiz ve buralarda önlem almamız gereklidir.”

AK PARTİLİ ARSLAN: SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ ÇOCUKSA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MADDE, ARDINDAN İNDİRİM HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, hangi suçlarda bu maddenin uygulanacağının muğlak olduğunu ifade ederken, örgütün tamamının çocuklardan oluşmasının da düşünülmediğini kaydetti.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Milletvekili Mustafa Arslan, “Suç örgütünün liderinin çocuk olması durumunda önce ağırlaştırılmış madde ve ardından indirim hükümleri uygulanacak” yanıtını verdi.

CHP’li İnan Akgün Alp’in “Çocuklar konusunda cezaların artırılması anlamlı ancak temel cezada neden artırım yapılıyor? Amacımız çocuklar değil mi?” sorusuna yanıt veren AK Parti’li Arslan, “Bizim amacımız terör örgütleri ile de mücadele aynı zamanda. Örgüte üye olmak, örgüt lideri olmak suçlarında da ceza artırımı öngörüyoruz teklifimizde. Bunun temel nedeni de örgütlü suçlarla daha etkin bir mücadele yapılması” dedi.

Söz konusu iki madde oy çokluğu ile kabul edildi.