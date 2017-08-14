Berberoğlu'ndan o iddialara cevap

Cezaevinde tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında avukatları aracılığı ile cevap verdi.

Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, avukatı Yiğit Acar aracılığı ile basında yer alan gerçeğe ilişkin, açıklama yaptı.

Berberoğlu açıklamasında şunları kaydetti “Haksız ve hukuksuz mahkeme kararı ile 2 aydır bir koğuşta tek başıma kalıyorum. Görüştüğüm kişiler beni ziyarete gelen 50 kadar CHP'li milletvekili ile avukatlarımdan ibarettir. Bu görüşmelerin tamamında neler konuşulduğu kendilerine sorulabilir. Ama hepsinde hukuki durumumu anlattığımı, adaletten umudumu kesmediğimi söylediğimi hatırlıyorum. Rivayet kipiyle aktarılan hususlarda yanılma veya yanıltma yoksa kötü niyet vardır. Son olarak şunu söylemeliyim ki, adaletin tecelli etmesi engellenebilir, hukuken aklanmam gecikebilir, çektiğim eziyet uzayabilir. Ama hiçbir halde benden suçlu, iftiracı, ve ortada bir suç olmadığı için itirafçı çıkmaz. Bu konuda başka bir açıklama yapmayacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı yayın organlarında Enis Berberoğlu ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin, "Yakında Kılıçdaroğlu’nun içerdeki zatla (Enis Berberoğlu) bağlantısı çıkarsa şaşırmayın ha…" demişti.