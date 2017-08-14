CHP'den Erdoğan'a yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ""Yakında Kılıçdaroğlu'nun içerdeki zatla (Enis Berberoğlu) bağlantısı çıkarsa şaşırmayın ha!" sözlerine cevap olarak yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da düzenlenen AKP İl Danışma Toplantısı'nda "Eğer yakında bu içeride olan zatla alakalı Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın. İçeriden değişik haberler alıyorum" diyerek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yüklenmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Erdoğan'ın sözlerine yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Cankurtaran açıklamasında "Şimdi son açıklamalarından anladığımız kadarıyla CHP’ye pusu kurmaya hazırlanıyorlar” dedi.

Cankurtaran'ın açıklamaları şöyle:

“CHP’YE PUSU KURMAYA HAZIRLANIYORLAR”

“Hepimiz biliyoruz ki Erdoğan böyle bir davete gelmez. Merhum Çetin Altan, ‘Batı’da düello yapılır, doğuda pusu kurulur’ derdi. Erdoğan, pusu kurulan doğu daha doğrusu Ortadoğu tipi bir siyasetçi. Erdoğan, dedikodu, blöf yapar ama asla demokrasilerde olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkamaz. Şimdi son açıklamalarından anladığımız kadarıyla CHP’ye pusu kurmaya hazırlanıyorlar.”

Cankurtaran, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yaptığı canlı yayın davetini tekrarlayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hepimiz biliyoruz ki Erdoğan böyle bir davete gelmez. Merhum Çetin Altan,‘Batı’da düello yapılır, doğuda pusu kurulur’ derdi. Kılıçdaroğlu, düellonun olduğu Batı tipi, Erdoğan ise pusunun kurulduğu her şeyiyle doğu daha doğrusu Ortadoğu tipi bir siyasetçi. Erdoğan, dedikodu, blöf yapar. Ama asla rakibiyle tıpkı ABD, Avrupa veya diğer demokrasilerde olduğu gibi yüzyüze gelip bir sorunu enine boyuna konuşmaz, konuşamaz. Çünkü karşılıklı konuşmada bir nevi fikirlerin düellosudur. Şimdi son açıklamalarından anladığımız CHP’ye pusu kurmak istiyorlar. Erdoğan’ı bir kere de olsa Ortadoğu tipi siyasetçi alışkanlıklarını bırakmaya, tıpkı ABD’deki, Avrupa’daki gibi rakibiyle canlı yayına çağırıyoruz.

Adalet Yürüyüşü, AKP’nin ezberini bozdu. Erdoğan’ın CHP’ye ve Genel Başkanımıza yönelik sözlerinden anladığımız CHP’ye yönelik bir kumpas hazırlığında olunduğudur. Malum AKP, uzun yıllar boyunca FETÖ ile kardeşliği sırasında FETÖ’den öğrendiği kumpasları CHP’ye uygulamak istiyor olabilir ama heveslenmesin o kumpaslar ellerinde patlar.”