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Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı?

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Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı?
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Erdoğan-Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimi kaleme aldı. Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu'nun içerideki zatla bağlantısı çıkarsa şaşırmayın" sözlerini, "Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı?" şeklinde yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Enis Berberoğlu ile bağlantısı çıkarsa şaşırmayın" sözlerini Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan köşesine taşıdı.

Hakan Erdoğan'ın bu sözlerini "Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı?" şeklinde yorumlarken "Akıldan bile geçirilmesin! Aman ha aman!" diyerek uyarıda bulundu.

Ahmet Hakan'ın "Kemal Kılıçdaroğlu’nu tutuklayacaklar mı?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir haftadır Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bir kampanya yürütülüyor.

*

Kampanyayı yürütenler, aşağı yukarı şunları söylüyor:

- Enis Berberoğlu’na MİT TIR’larıyla ilgili belgeleri veren Kemal Kılıçdaroğlu idi.

- Hüküm giyip hapse atılan Enis Berberoğlu, bunu açıklayacağını söylüyor.

- Enis Berberoğlu böyle bir şey yaparsa... Kılıçdaroğlu tutuklanır.

*

Pek ciddiye almamıştım bu kampanyayı...

Ne de olsa kampanyayı yürütenler, aslı astarı pek çıkmayan bu türden kampanyalar yürütmekle meşhur tiplerdi.

*

Fakat o da ne!

Aynı şeyleri Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemesin mi?

*

Eğer Erdoğan...

- Bir zemin yoklaması yapmaya çalışmıyorsa...

- CHP’nin kimyasını bozmaya çalışmıyorsa...

- Kılıçdaroğlu’nu korkutmaya çalışmıyorsa...

Yani gerçekten de ciddiyse...

Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik bir tutuklama girişimi söz konusu olabilir.

*

Böyle bir şey neye yol açar?

Neye yol açmaz ki?

*

En basitinden...

- Huzursuzluğun daha da artmasına...

- Gerginliğin daha da tırmanmasına...

- Cepheleşmenin daha da keskinleşmesine...

- Demokrasinin daha da zedelenmesine...

Yol açar.

*

Hani eski bir reklam filminde “Aklından bile geçirme” diye bir slogan vardı ya...

Türkiye’yi, Türkiye’nin barışını, Türkiye’nin bütünlüğünü düşünen bütün aklıselim sahibi insanlara sesleniyorum:

Akıldan bile geçirilmesin! Aman ha aman!

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