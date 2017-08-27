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Bilim fuarında 'Arapça manav' projesi!

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Bilim fuarında 'Arapça manav' projesi!
Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda, 'Arapça manav' projesi dikkat çekti.

TUBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, İl Müftüsü Ercan Aksu, İl Milli Eğitim Maarif Müfettişleri Başkanı Özcan Kol, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Olgun, Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Yaşar Gül, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen fuarda öğrenciler hazırladıkları projeleri sergileme ve tanıtma fırsatı buldu.

Okul binasında düzenlenen ve 25 projenin yer aldığı bilim fuarında öğrenciler hazırladıkları projelerini sergileyerek tanıttı.

'ARAPÇA MANAV' 

Öğrencilerin hazırladığı projelerden birinde, ürünlerin üzerinde Arapça yazıların bulunduğu manavın olması dikkat çekti. 

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İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, tek tek proje stantlarını gezerek öğrencilerin hazırlamış olduğu projelerle ilgili bilgi aldı.

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