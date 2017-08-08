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'Organik Hoşaf'a sosyal medyadan tepki yağıyor

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'Organik Hoşaf'a sosyal medyadan tepki yağıyor
TRT'de yayınlanan "Bir Fikrin Var mı?" yarışmasında yarı finalde batmayan deniz gözlüğü ve portatif fizik tedavi cihazı projelerini geride bırakarak finale yükselen "Organik hoşaf" projesi tartışmalara neden oldu.

TRT Haber’de yayınlanan ve sunuculuğunu Vatan Şaşmaz’ın yaptığı "Bir Fikrin Var mı?" adlı yarışmada batmayan deniz gözlüğü ve portatif fizik tedavi cihazı projelerini yarı finalde eleyen "Organik Hoşaf" projesinin finale kalması sosyal medyada alay konusu oldu. Konuyla iligi yapımcı şirketten gelen projenin "bilim değil girişimcilik yarışması" olduğu açıklamaları da vatandaşın tepkisine engel olamadı.

Finalde yarışmayı ‘hız ayarlı yol kasisi’ projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşler kazanırken, yarışmaya damga vuran "Organik hoşaf" projesine gelen tepkiler oldu.

İşte o tepkilerden bazıları:

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