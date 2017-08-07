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TRT'de düzenlenen programda 'organik hoşaf' projesi finale kaldı

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TRT'de düzenlenen programda 'organik hoşaf' projesi finale kaldı
TRT Haber'de 'Bir Fikrin mi Var' isimli yarışmada düzenlenen programda 3 proje arasından 'Organik Hoşaf' projesi finale gitmeye hak kazandı.

TRT’de düzenlenen “Bir Fikrim mi Var” isimli yarışmada batmayan deniz gözlüğü, portatif fizik tedavi cihazı ve organik hoşaf fikirlerinin yarıştığı programda finale gitmeye hak kazanan proje organik hoşaf oldu.

"Organik hoşaf" projesinin de finalde yer aldığı yarışmayı "hız ayarlı yol kasisi" projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşler kazandı.

YAPIMCI ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

"Bir fikrim mi var" yarışmasının yapımcı şirketi yaşanan tartışmalarla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

Yapımcı şirketin açıklaması:

Tam 10 yıldır ekranlarda olan bilim değil girişimcilik yarışması "Bir fikrin mi var"ın kazananı hız ayarlı yol kasisi projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşlerdir. Gıda mühendisi olan Kübra Ağca ise Hoşaf üretim projesiyle finale hoşafı bulduğunu iddia ederek değil, pastörize etmeden raf ömrünü uzatma ve lojistik gibi sorulara araştırma geliştirme yaparak aynı ayran gibi hızlı tüketim ürünü olarak satışa çıkma fikriyle yükselmiş - sonra da elenmiştir."

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