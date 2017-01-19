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Binali Yıldırım: AKP ve MHP olarak meydanlara ineceğiz

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Binali Yıldırım: AKP ve MHP olarak meydanlara ineceğiz
Başbakan Yıldırım, AKP ve MHP olarak meydanlara inip, referandum öncesinde halka Başkanlığı anlatacaklarını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, makam odasında basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

"Anayasa oylamaları nasıl gidiyor, rakamlar tatmin edici mi?" sorusu üzerine Yıldırım, birinci turdaki oy ortalamasıyla uygun ve güzel gittiğini belirtti.

BAHÇELİ'YE TAKTİK İŞLEMEZ

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin soru üzerine, "Ben, aşağı yukarı Sayın Bahçeli ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne konuştuğunu bilemem ancak tahmin ediyorum. Devlet Bahçeli konuşacaklarını, ipucunu kamuoyuna iki gün önce duyurdu. O çerçevede konuşma olmuştur herhalde. Sınırlı yansımalar da bunu doğruluyor herhalde." dedi.

Bu görüşmenin, MHP seçmenini referandumda meydanlarda etkilemeye dönük, "üzerime düşeni yaptım ama ikna edemedim" gibi bir taktik hamleyi içerip içermediğine yönelik soru üzerine Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğrusu bir taktik hamlenin, MHP seçmeni üzerinde etkisi olmaz. Böyle bir taktik hamle olacağı kanaatinde değilim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu değişikliğe karşı olma anlamında demokratik kurallar içerisinde neler yapılabileceğini kendi tabanına göstermesi gayet doğal. Dikkat ederseniz ilk zamanlardaki sert söylemlerini daha bir demokratik şekilde dillendirmeye başladı. Daha demokratik hukuk devleti çerçevesinde sürdürüyor. Bu iyi bir gelişme.

AKP VE MHP OLARAK MEYDANLARA İNECEĞİZ

Gayet tabii herkes her konuda anlaşamaz ama Meclis süreci tamamlandıktan sonra söylemler kampanyaya dönüşecek. Vatandaşın kararını etkilemeye yönelik söylemler, demokrasinin bir güzelliğidir. Herkes derdini anlatacak. Siyasi rakiplerimizde de benzer ikili bir yapı ortaya çıkıyor. Bahçeli, 'Oyum evettir, referandumda da tutumum aynı olacak' dedi. AK Parti, MHP olarak meydanlarda anlatacağız. HDP ve CHP de aleyhte, karşı kampanya yapacaktır. Bu kampanyadaki ayrışmanın, vatandaşın vereceği oyla birebir örtüşeceğini düşünmüyorum. Toplumsal kutuplaşma ve husumete dönüşmesi söz konusu olmaz. Demokratik yollarla 19. kez anayasa değişikliği yapıyoruz. Yönetim şeklinde köklü bir değişiklik getiriyor. Ufak tefek şeyleri dışarıda tutarsak, gayet demokratik sınırlar içerisinde geçti. Böyle görmek lazım."

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