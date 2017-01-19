Bahçeli'nin bu sözleri paylaşım rekorları kırıyor

Bahçeli'nin AK trollerle ilgili sözleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor...

Yeni Anayasa teklifinin maddeleri, Devlet Bahçeli ve bir takım MHP'lilerin desteğiyle Meclis'ten tek tek geçmeye devam ederken, yandaş medya ve AK trollerden de Bahçeli'ye övgü dolu sözler yağıyor.

Bahçeli'nin Başkanlık konusundaki tavrını değiştirmesinden sonra, yandaş medya ve AK troller de tarihi bir U dönüşü yaparak Bahçeli lehine söylemlerde bulunmaya başladı.

Havuz medyası ve AK trollerin Devlet Bahçeli hakkında attığı etik dışı manşetler döneminde, Bahçeli'nin AK troller hakkında söylediği sözler sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Bahçeli'nin, katıldığı bir televizyon programında "AK trollerin övdüğü bir insanı, ben MHP'den ihraç ederim. Herkes bunu böyle bilsin" ifadelerini kullandığı görüldü.