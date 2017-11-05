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Bodrum'da tatil yapan prens de gözaltında

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Bodrum'da tatil yapan prens de gözaltında
Suudi Arabistan'da gerçekleşen gözaltılarda bir süre önce tatilini Bodrum'da geçiren Prens el Velid bin Tallal bin Abdülaziz el Suud'un da yer aldığı iddia ediliyor.

Suudi Arabistan'da 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındı. Gözaltıların ardında ise başkanlığını Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın yaptığı Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu bulunuyor.

Hürriyet'in, Reuters'e dayandırdığı habere göre gözaltına alınanlar arasında bir süre önce tatilini Bodrum'da geçiren Prens el Velid bin Tallal bin Abdülaziz el Suud da var.

Suudi Arabistan kraliyet ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi Bodrum aşığı olarak tanınıyor. Tallal, son olarak Ağustos ayında Bodrum'a gelmişti.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın yeğeni olan 62 yaşındaki işadamı ve Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prens El Velid Bin Talal Bin Abdülaziz El Suud, eşi ve kızları ile birlikte geldiği tatilde 2.5 milyon lira harcamıştı.

KİŞİSEL SERVETİ 18 MİLYAR DOLAR

Prens El Velid Bin Tallal, 18 milyar dolarlık kişisel serveti ile dünyanın en zengin 45'inci ismi. Tallal sahibi olduğu Kingdom Holding aracılığı ile, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu'da bir çok şirkette yatırımı bulunuyor.

Tallal'ın yatırım yaptığı şirketler arasında Twitter, Citigroup, Four Seasons Hotels & Resorts, Hotel George V ve Savoy Hotel bulunuyor.

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