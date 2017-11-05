Suudi prenslere otelde gözaltı

Suudi Arabistan’da gözaltına alınan prenslerin Riya'da 5 yıldızlı lüks bir otelde tutulduğu ve hesaplarına el konulduğu iddia edildi.

Dünya dün gece Suudi Arabistan'da aralarında prenslerin ve bakanların da bulunduğu çok sayıda kişi büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınması ve bazı üst düzey devlet yöneticilerinin de görevlerine son verilmesi sonrasında bölgeye odaklandı.

Geçtiğimiz yaz tatilini Bodrum’da geçirerek gündeme gelen dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Prens El Velid bin Talal’in de aralarında olduğu 11 prens, 4 bakan ve onlarca eski bakanların yer aldığı isimler gözaltına alınmıştı.

Reuters’a konuşan kaynaklar, bu isimlerin arasında eski maliye bakanı, Aramco petrol şirketi yönetim kurulu üyesi İbrahim el-Assaf, Ekonomi Bakanı Adel Fakieh, Eski Riyad Valisi Presn Türki bin Abdullah, Kraliyet Mahkemesi eski başkanı Halid el-Tuvaiciti, Binladin inşaat şirketi başkanı Bakr bin Ladin’in olduğunu açıklamıştı.

Bugün Suudi Arabistan’da hareketli saatler yaşandı ve konuyla ilgili önemli açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların ilki Citigroup ve Twitter gibi firmalara yatırım yapan Kingdom Holding’den geldi. Prens El Velid bin Talal’in şirketi, Riyad yönetiminden güvenoyu aldıklarını ve aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini borsaya bildirirken gözaltıların yolsuzluk suçlamaları dolayısıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yolsuzluk karşıtı komitenin yönettiği operasyona yön veren isim ise 32 yaşındaki veliaht prens Muhammed bin Salman. Yolsuzluk karşıtı komiteye verilen haklar arasında soruşturma açma, gözaltına alma kararı ve seyahat yasağı çıkarma bulunuyor. Öte yandan uzmanlar soruşturmanın yolsuzlukla savaşmanın yanı sıra Prens Muhammed’in gücünü artırmak ve muhalefeti tasfiye etme amacı da taşıdığını öne sürdü.

Son dönemde Suudi Arabistan’ı ılımlı İslam ülkesi yapacağını söyleyen Prens Muhammed, son iki yıldır Yemen ile savaşın içinde. Riyad yönetimi, ayrıca geçtiğimiz aylarda Katar’ın terörü desteklediğini söyleyerek diplomatik krizin baş aktörlerinden biri olmuştu.

Öte yandan Suudi Arabistan’da yaşananların ardından Twitter’da birçok kullanıcı, bu kişilerin gözaltına alınmasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

Reuters’ın aktardığı habere göre ise gözaltına alınan bazı isimlerin Riyad’daki Ritz-Carlton’da tutulduğu öne sürüldü. Otelin dış kapısının kapatıldığını söyleyen Rueters muhabiri, muhafızların da otele girişleri engellediği ve güvenlik sebebiyle otelin kapatıldığının kendisine söylendiğini aktardı. Otelin arka girişinde ambulans ve otomobillerin olduğu aktarılmıştı.