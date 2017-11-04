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Suudi Arabistan'da 11 prens ve bakanlar yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında!

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Suudi Arabistan'da 11 prens ve bakanlar yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında!
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından yayınlanan kraliyet kararnameleri ile hükümet ve silahlı kuvvetlerde kadrolarında değişikliğe gidildiği ve 11 prens ve bakanın gözaltına alındığı belirtildi.

Al-Arabiya'da yayımlanan haberde, Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bu gece kurulan Yolsuzluk ile Mücadele Komisyonu'nun, aralarında bu gece görevlerinden alınan bakanların da olduğu birçok eski bakan ve emiri gözaltına aldığı iddia edildi.

Gözaltına alınan isimler hakkında bilgi verilmezken, aralarında bir kadının da olduğu ve bu kişilerin yolsuzluk nedeniyle gözaltına alındıkları ifade edildi.

Haberde "Kolera ile ilgili ve Cidde'deki atık suyu projesi usulsüzlüğü" gibi birden fazla yolsuzluk dosyası nedeniyle gözaltıların gerçekleştirildiği kaydedilirken, resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kraliyet kararnamesi gereğince bu gece kurulduğu ilan edilen Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, tutuklama, malvarlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

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