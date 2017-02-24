Bozkurt olmak için tek şart var!

Bozkurt, yeniden gündemde! Önce bozkurdun, Türk tarihi içindeki yerini hatırlayalım. Ergenekon destanına göre, düşmanlarının katlettiği Türklerden geriye kalan iki aile, geçit vermez dağların içinde Ergenekon denilen bir yere sığınır. Dört yüzyıl sonra yeterince çoğaldıkları düşüncesiyle, Ergenekon'dan çıkmak isterler ama yol bulamazlar. Demir madeninin bulunduğu kayalıkların arasından bir bozkurdun geçtiğini görerek, oraya ağaç kütüklerini, körükleri getirerek ateşe verirler. Yüksek ısıda eriyen demir dağda büyük bir geçit açılır. Türkler o geçitten geçerek Ergenekon'dan çıkar ve yeniden güçlü bir devlet olurlar.

Göç destanında da Türklere bir bozkurdun yol gösterdiği anlatılır. Yine 12. asır Süryani tarihçisi Mihael de bu destanlara dayanarak, Türklerin göçlerini anlatırken, "Yeryüzü, Türkleri taşımaya yetmiyordu. Batı'ya doğru ilerlerken, önlerinde bir kurt bulunuyor ve ona yetişemiyorlardı. Bozkurt hareket etmek istediği zaman (Göç) diye bağırıyorlardı..." der...

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Bilindiği gibi, AKP Genel Başkan vekili Binali Yıldırım, referandumda ülkücülerin oylarını almak için partisinin grup toplantısında, "ülkücü" olduğu söylenen bir grubun bozkurt işareti yapmasına karşılık o da aynı hareketi yaptı ve "Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim, 'Önce memleketim, önce milletim' dediler ve birlikte yola çıktık. Nasıl unuturuz?" dedi.

Referandumdan evet çıkarsa, Binali Bey'e "Oradan in Ali Bey" denilmiş olacak. Bu itibarla kendisi, AKP'de Genel Başkan vekilidir. Başbakanlıkta da başbakan vekilidir. Referandumdan evet çıkarsa, Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı birleşmiş, böylece vekâlet de ortadan kalkmış olacak!

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2011 seçimlerinden önce Tayyip Erdoğan, Taksim'e 10 bin AKP'li genç çıkarmaktan bahsedince Devlet Bahçeli, "Bin bozkurtla seni Kasımpaşa'ya kadar kovalarım" diye cevap vermişti.

Erdoğan da Bayburt mitinginde "Duydum ki bir meydan okuma yapmış. Taksim'den 1000 bozkurtla Kasımpaşa'ya kadar kovalayacakmış beni. Allah Allah... Sayın Bahçeli, sen bozkurtlarla mı dolaşıyorsun? Ben demokrasi alanında mücadele ediyorum. Ben eşref-i mahlûk olan insanla dolaşıyorum." diye konuşunca Bahçeli, bir cevap daha vermiş ve "Evet, Recep Tayyip Erdoğan, ben bir bozkurt olarak elbette bozkurtlarla dolaşıyorum. Ama senin etrafında eşref-i mahlûk olarak gördüklerin aslında esfel-i safilindir (sefillerin en sefili). Sen onları iyi bilirsin, emir aldıkların da esfel-i safilindir." demişti.

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Şimdi ne oldu da Binali Bey, bozkurtları, "eşref-i mahlûk" olarak görmeye başladı!

Bir bozkurt işareti yapmakla ülkücüleri kandırmak mümkün mü? Bir ara ülkücülerin bozkurt işareti yaparak kurt gibi uluduğu iddia ediliyordu ama ulumak da yetmez! Çünkü bozkurdun destandaki asıl niteliği, hür yaşaması için "Türk Milleti'ne yol göstermek"tir. AKP iktidarı ise ABD'nin dayatmalarını kendi politikası gibi benimseyerek, komşularına savaş açmış, Libya ve Suriye'nin parçalanmasına hizmet etmiş, Suriyeli kaçkınlarla güney illerinin nüfus yapısının değişmesine sebep olmuştur. AKP iktidarı, şimdi de İran'ı karıştırmakta ve sıranın Türkiye'ye gelmesine ön ayak olmaktadır!

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"Bozkurt, Türk Milleti'ne hür yaşamaları için yol gösteriyordu" dedik!

Türkçedeki "kurtuluş" kelimesi, "kurt uluşması"ndan gelmiştir! Kurtuluş veya "kurt gibi oluş", esaretten kurtuluş demektir.

Herkes elini vicdanına koysun, AKP iktidarına, kim yol gösterdi? Yakın zamana kadar CIA'nın organize ettiği FETÖ ve başından itibaren ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi ve en derin adamlarından bir olan Morton Abramowitz değil mi?

Partiniz ABD politikalarının esiridir; bir işaretle kurt olunmuyor Binali Bey!