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Can Ataklı'dan çarpıcı iddia: "Bahçeli ve MHP'li 5 isim..."

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Can Ataklı'dan çarpıcı iddia: "Bahçeli ve MHP'li 5 isim..."
Korkusuz yazarı Can Ataklı, yeni Anayasa teklifinin kabul edilmesi halinde Bahçeli'nin Başkan yardımcısı olacağını ve MHP'li 5 ismin de bakan olacağını yazdı.

Bugünkü köşe yazısına yeni Anayasa teklifini taşıyan Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, Başkanlık sistemi için yoğun mesai harcayan Devlet Bahçeli ve MHP'nin gidişatı hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Başkanlık sistemine geçilmesi halinde Bahçeli'nin başkan yardımcısı olacağını savunan Ataklı, 5 MHP'li vekilin de bakan olacağını iddia etti.

İşte Ataklı'nın yazısından bazı bölümler:

Anayasa oylamalarında MHP olumlu oy kullanır ve AKP'den fire olmazsa yeni dönem başlamış olacak. Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmak için çırpınan MHP'nin de tarihe karışması olacaktır. Başkanlık sisteminin uygulanmasıyla birlikte MHP gibi zaten sınırda olan bir partinin bundan sonra Meclis'e girmesi çok küçük bir olasılıktır.

Tabii MHP'nin parlamentoda temsil edilmemesi bu parti açısından çok da önemsenmeyebilir.

Başkent dedikodularına göre 2019'da yapılacak seçimlerden sonra Bahçeli'nin başkan yardımcısı beş MHP'li ismin de bakan olacakları konuşuluyor.

MHP siyasi olarak temsil edilme yerine devlette yer alma konusunda anlaşmış olabilir. Ama bunun da geçici olacağını söylemek yanlış olmaz. Gücü eline alan Erdoğan ilk fırsatta MHP'li isimlerden kurtulmanın yollarını bulacaktır.

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