CHP'li Yarkadaş: Ülkücüler TRT'ye alınmıyor

TRT'deki işe alım skandalıyla ilgili açıklama yapan CHP'li Yarkadaş, "TRT, AKP'nin arpalığı oldu" dedi. Yarkadaş, Ülkücülerin de TRT'ye alınmadığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TRT'de yaşanan işe alım kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yarkadaş, TRT'nin sınavlar tamamlanmasına rağmen kazanan kişileri işe başlatmadığını söyledi.

CHP'li vekil, AKP'liler tarafından kendilerine söz verildiği halde, işe başlatılmayan kişiler arasında MHP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerin olduğunu da belirtti.

"ÜLKÜCÜLER ALINMADI"

Sınavı kazandıkları halde işe başlayamayan Ülkücü adaylarla görüştüğünü belirten Yarkadaş, "Sayıları 20'yi bulan MHP'liler hayal kırıklığı yaşıyor, kendilerine AKP'liler tarafından verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar. Ancak şu an muhatap bile bulamıyorlar" dedi.

Yarkadaş, TRT adaylarının AKP yönetimine bu yüzden serzenişte bulunduğunu belirtti.

"AÇIKLAMA YAPILMIYOR"

Yaklaşık iki yıldır devam eden işe alım sürecinin bir türlü tamamlanamadığını belirten Yarkadaş, "Çalışma hakkı kazanan onlarca kişi haber bekliyor. Ancak neden işe başlatılmadıklarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmıyor" dedi.

AKP'Lİ VEKİL İLGİNÇ BİR PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU!

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in Facebook paylaşımı, TRT atamalarıyla ilgili şaibe iddialarını tekrar gündeme getirmişti.

AKP'li Mustafa Yel, TRT sınavını kazanan hemşehrilerinin teşekkür ziyaretine geldiğini duyduğu bir mesaj yayımladı. Yel, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

AKP'li Yel, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "TRT Yayın ve Yapım Elemanı sınavını kazanan hemşerimiz Sn. Caner Öğüt ve arkadaşı Sn. Ercan Bengü teşekkür ziyaretinde bulundular. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.