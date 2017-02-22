TRT sonuçları açıklandı, adaylar isyan etti

: TRT bünyesine 15 ay önce alınacağı açıklanan 370 personelle ilgili sonuçlar dün gece kurumun internet sitesinden açıklandı. Birçok kadronun boş bırakıldığı açıklama sonrasında adaylar isyan etti.

TRT’de 16 Ekim 2015 tarihinde açıkladığı 370 kişilik alım listesi, işsizliğin en yüksek olduğu iletişim fakülteleri mezunları arasında büyük bir heyecan oluşturmuştu. Yüzlerce aday KPSS’den yüksek puanlar almış, çalışmalarını gerçekleştirmiş, askerlik zamanı gelenler sonuçlara kadar askerliklerini tecil ettirmişlerdi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yüzlerce TRT çalışanının FETÖ’cü çıkması, adaylardaki umudu artırmış, alım sayısının daha da artırılabileceği öngörülmüştü.

Merakla beklenen sonuçlar tam 1,5 yıl sonra dün akşam açıklandı. Ancak 380 personelin alınacağı açıklanmasına rağmen sadece 240 kişi TRT’ye girmeye hak kazandı. Geri kalan boş kadrolar ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, uzun süredir sonuçları bekleyen adaylar açıklamaya isyan etti.

Çeşitli forumlarda ve sosyal medyadan tepkilerini dile getiren gençler sonuçlara büyük tepki gösterdi.

Ekşi sözlükte yer alan bir mesaj ise en çok paylaşılanlar arasına girdi. İşte “olsun lan bizi de seven olur” isimli kullanıcı tarafından kaleme alınan o yazı:

“Evet kaderde rezalet başlığı açmak da varmış. aslında 21 şubat 2017 yerine 16 ekim 2015 desek daha doğru olur. çünkü bugün açıklanan bu sınav 1.5 yıl önce duyurulmuştu. trt, yayın-yapım elemanı, prodüktör, muhabir, spiker ve teknisyen kadroları için 370 kişilik bir ilan verdi. tabii bu ilan öyle alışık olduğumuz kurum sınavları gibi değildi. kurum sınavlarına girenler bilir, genelde süreç 4-5 ay civarıdır. ancak biz geçen sene 14 şubat'ta girebildik bu sınava.

Neyse, ben de ilanı görünce sevindim. her iletişim fakültesi mezunu gibi en büyük hayalim trt'de çalışmaktı. ancak kurum, eski adıyla cemaat yeni adıyla fetöcülerin elinde olduğu için yanına yaklaşmak bile mümkün olmadı. her girişimimiz sonuçsuz kaldı. işte 16 ekim 2015 günü bu ilanı görünce inanılmaz heyecanlandım. sonunda hayaller gerçeğe dönüşecekti. yazılı sınav ilanı verildi. trt kanunu, anayasa, meslek etiği, dilekçe hakkı kanunu, bilgi edinme hakkı kanunu, türkçe, matematik, tarih ve genel kültür'den oluşan 80 soruluk bir sınav. allahım diyorum hem hayalim gerçek olacak hem de çocuklarıma güzel bir gelecek sağlayacağım. öyle bir çalıştım ki sağlığım bozuldu artık. kendime 6 saatlik bir uykuyu bile çok görüyordum. neticesini de aldım. yazılı sınavı dereceyle kazandım. şükürler olsun bu sefer olacak. saf hayaller işte.

14 şubatta yazılı sınavına girdiğim kadronun mülakatı 2017'nin ocak ayını buldu. mülakat dediğime bakmayın trt'nin duyurduğu şekliyle "uygulama sınavı". bunu okuyunca ne anlarsınız? bir prodüktörün, pre-production, post-production aşamalarında neler yapacağı sorulur, uygulatılır veya adayın muhakeme gücü, betimleme yeteneği test edilir vs. problem değil. biliyorum nasıl olsa. ama olsun dedim 7-8 ay da ona hazırlandım. ve bingo uygulama sınavı dediğimiz şey tamamen hayal. olan şey bildiğimiz mülakat. 2 genel kültür 3 de teknik soru sordular. 5 sorunun 4 tanesini bildim. ancak sevinemiyorum. çünkü salona girdiğim andan öyle bir hava estirdiler ki "senin ne işin var ulan burada" demedikleri kaldı.

Ve dün gece saat 00.30… 1.5 yıllık süreç bitti. listeler açıklandı ve yokum. ufacık çocuklarıma bakıyorum, soluksuz çalıştığım, didindiğim geceleri hatırlıyorum, eşime hadi siz yatın dedikten sonra sabaha kadar ağlıyorum. listeyi açıyorum tek tek sosyal medya hesaplarına bakıyorum ve tabii ki şaşırmıyorum. hem kpss puanı hem de kurum sınavını ucu ucuna zor bela geçen adamlar trt mensubu oldu. tabii profillerine baktığınız zaman neden kazandıklarını anlamanız da zor değil. bir arkadaşım daha vardı. onlarca kısa film çekti, ulusal kanallarda kameramanlık yaptı, onlarca ödülü var ve bu adamın mülakatı da süper geçti. kendi ismimi göremeyince ona bakıyorum hemen. allahım bari o kazanmış olsun diyorum ama maalesef o da yok.

Ve işin en acı tarafı bu kurum ilana çıktığı zaman 370 personel ihtiyacı vardı. üstüne bir de 500 kişi ihraç edildi. yani deli gibi ihtiyaç varken, 370 kişilik ilanda sadece 240 kişi alındı. kurum yeterli görmeyebilir lafım yok ama 1.70 boyuyla kameraman olan adamın nasıl kazandığını da kimse bana izah edemez.

Forumlarda ve facebook gruplarında yazıştığımız kişilerin neredeyse hepsi bitmiş durumda. herkes sudan çıkmış balık gibi. kendimi tamamen geçiyorum, öyle donanımlı çocuklar gördüm ki çok ciddi söylüyorum ülke kaybetti. kazanan sadece ufak bir azınlık ve onlar çok mutlu. bize yine hüsran. ne diyeyim, 24 saattir uyumuyorum, gözlerim kan çanağı, çocuklarıma bakıyorum ve bize nefes alma hakkı yok bu ülkede diyerek ağlıyorum.

Madem almak için liyakatten daha önemli kriterler vardı, niye sınav açtınız? madem bu sınavı açtınız niye bizleri 1.5 yıl oyaladınız?”