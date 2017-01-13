Denktaş’ın anmasına Türkiye’den katılım yok!

KKTC’nin efsanevi lideri Denktaş, ölümünün 5.yılında mezarı başında anıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı törene Türkiye’den temsilci gitmediği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da herhangi bir taziye mesajı yayınlamadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 5. ölüm yıl dönümünde Lefkoşa'daki kabri başında anıldı.



Denktaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, KKTC'nin eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın eşi Aydın Denktaş, bazı bakanlar, milletvekilleri, sendika ve dernek temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Meclis Başkanı Siber, törende yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs Türk halkının lideri Denktaş’ı ölümünün 5. yılında saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.





Denktaş’ın zor koşullarda devlet terörüne maruz kalmış bir halka, zekasıyla, cesaretiyle, bilgisiyle önderlik yaptığını ve tüm platformlarda üstün yetenekleriyle halkın sesi olduğunu belirten Siber, Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının varlığını dünyaya duyurduğunu söyledi.



TÜRKİYE’DEN KATILIM YOK

Denktaş’ın Kıbrıs’ta yapılan anma törenine Türkiye’den hiçbir siyasetçinin katılmadığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Denktaş’ın vefat yıldönümüyle ilgili mesaj paylaşmazken, siyasi partilerden de herhangi bir açıklama, mesaj gelmemesi dikkat çekti.

MHP’Lİ AKÇAY ve CHP’Lİ ALTAY HATIRLATTI

TBMM Genel Kurulu’nda ‘gündem dışı’ söz alarak konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “"Başbakan Yıldırım'ın anayasa değişikliğini Kıbrıs meselesinden daha önemli gibi nitelendirmesini yadırgadık. Bilseydik onun yerine bir oyu biz verirdik. Yıldırım'ın açıklaması hoş görülebilir bir durum değildir. Rahmetli Rauf Denktaş’ın 5.yıldönümünde bunların yaşanması kabul edilemez” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümünün 5'inci yılı olduğunu hatırlatarak, ömrünü Kıbrıs davasına adayan Denktaş'ın tek ve büyük aşkının Kıbrıs olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Kıbrıs müzakerelerine değinen Akçay, "Kıbrıs davasına halel getirecek, bulunduğu durumdan daha geriye götürecek bir durum kabul edilemez. Denktaş'ın hazırladığı şekilde Kıbrıs sorunu çözüme kavuşmalı." diye konuştu.