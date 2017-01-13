Bugünkü YENİÇAĞ »

Denktaş’ın anmasına Türkiye’den katılım yok!

»
Denktaş’ın anmasına Türkiye’den katılım yok!
KKTC’nin efsanevi lideri Denktaş, ölümünün 5.yılında mezarı başında anıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı törene Türkiye’den temsilci gitmediği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da herhangi bir taziye mesajı yayınlamadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 5. ölüm yıl dönümünde Lefkoşa'daki kabri başında anıldı.

Denktaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, KKTC'nin eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın eşi Aydın Denktaş, bazı bakanlar, milletvekilleri, sendika ve dernek temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Meclis Başkanı Siber, törende yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs Türk halkının lideri Denktaş’ı ölümünün 5. yılında saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.



Denktaş’ın zor koşullarda devlet terörüne maruz kalmış bir halka, zekasıyla, cesaretiyle, bilgisiyle önderlik yaptığını ve tüm platformlarda üstün yetenekleriyle halkın sesi olduğunu belirten Siber, Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının varlığını dünyaya duyurduğunu söyledi. 
 

TÜRKİYE’DEN KATILIM YOK

Denktaş’ın Kıbrıs’ta yapılan anma törenine Türkiye’den hiçbir siyasetçinin katılmadığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Denktaş’ın vefat yıldönümüyle ilgili mesaj paylaşmazken, siyasi partilerden de herhangi bir açıklama, mesaj gelmemesi dikkat çekti.

MHP’Lİ AKÇAY ve CHP’Lİ ALTAY HATIRLATTI

TBMM Genel Kurulu’nda ‘gündem dışı’ söz alarak konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “"Başbakan Yıldırım'ın anayasa değişikliğini Kıbrıs meselesinden daha önemli gibi nitelendirmesini yadırgadık. Bilseydik onun yerine bir oyu biz verirdik. Yıldırım'ın açıklaması hoş görülebilir bir durum değildir. Rahmetli Rauf Denktaş’ın 5.yıldönümünde bunların yaşanması kabul edilemez” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümünün 5'inci yılı olduğunu hatırlatarak, ömrünü Kıbrıs davasına adayan Denktaş'ın tek ve büyük aşkının Kıbrıs olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Kıbrıs müzakerelerine değinen Akçay, "Kıbrıs davasına halel getirecek, bulunduğu durumdan daha geriye götürecek bir durum kabul edilemez. Denktaş'ın hazırladığı şekilde Kıbrıs sorunu çözüme kavuşmalı." diye konuştu.

İlgili Haberler
Vefatının 5. yılında Rauf Raif Denktaş...
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Zeytinburnu'nda bina çöktü!Zeytinburnu'nda bina çöktü!Denktaş’ın anmasına Türkiye’den katılım yok!Denktaş’ın anmasına Türkiye’den katılım yok!Akşener, Antalya'dan seslenecekAkşener, Antalya'dan seslenecekDemirağ Okuyucularıyla buluşuyorDemirağ Okuyucularıyla buluşuyorBakan Işık'tan askere gidecek FETÖ'cü polisler için açıklamaBakan Işık'tan askere gidecek FETÖ'cü polisler için açıklamaFeyzioğlu: Biz başkanlıkla uğraşırken Kıbrıs elden gidiyorFeyzioğlu: Biz başkanlıkla uğraşırken Kıbrıs elden gidiyorDoğan Holding yöneticileri serbest!Doğan Holding yöneticileri serbest!Kocaeli’nde fabrikada patlamaKocaeli’nde fabrikada patlama'Başkanlık' eleştirisi yapan vatandaşın videosuna rekor paylaşım'Başkanlık' eleştirisi yapan vatandaşın videosuna rekor paylaşımÖSYM ‘son 15 yılı’ inceleyecekÖSYM ‘son 15 yılı’ inceleyecek
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti