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Dervişoğlu’ndan istifa sinyali

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Dervişoğlu’ndan istifa sinyali
Milliyetçi camianın önde gelen isimlerinden Müsavat Dervişoğlu, başkanlığın MHP oylarıyla Meclis’ten geçmesine çok sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, “Hakkımı, terimi, emeğimi asla helal etmiyorum” açıklaması yaptı.

Bahçeli’nin başkanlık çıkışı sonrasında başlayan rejim değişikliği çalışmaları 21 Ocak itibariyle Meclis’ten geçti. Meclis’te yapılan oylamada AKP ve MHP milletvekillerinin desteğiyle geçen paket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onaylamasından sonra referanduma gidecek.

Paketin Meclis’ten geçmesinden sonra Milliyetçi camiadan tepkiler art arda geldi. Genel başkan adayları, MYK üyeleri, Ülkücüler “kandırıldık” açıklaması yaptı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanlarından, MHP İzmir eski il Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, “evet” oyu veren MHP’lilere çok sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, “Partimle hukuki bağımı gözden geçirmekten başka bir çare kalmamıştır” açıklaması yaptı.

İşte Dervişoğlu’nun o açıklaması:

“HAKKIMI, TERİMİ VE EMEĞİMİ ASLA HELAL ETMİYORUM!..
Anayasa Değişikliği Teklifi Bahçeli beyin ve bir kısım MHP milletvekilinin desteğiyle Meclis'te kabul edilmiştir. 
Bu şartlar altında, mensubu olmakla şeref duyduğum partimle hukuki bağımı gözden geçirmekten başka bir çare kalmamıştır!..”

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