Bahçeli'ye toplu istifa şoku

MHP Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör, görevinden istifa etti. "Makam, mevki ve rant peşinde olmadik" diyen Başgör istifa kararını sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

MHP Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını duyurdu.

Başgör'ün sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur :

Bugün itibariyle MHP ilçe teşkilatı Başkanlığı görevini yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bırakıyorum. Öncelikle görev süresince bana destek veren yönetim kurulu üyesi ve dışardan desteğini esirgemeyen tüm Ülküdaslarima teşekkür ederim. Tabiri caizse başı kabak, yalın ayak hallerine bakmadan seçimlerde bir kuru ekmeğini bizlerle paylaşan, kişisel menfaatlerine aykırı olarak, ibrahimin atesine su taşıyan karınca misali ülkesi ve davası için mücadele eden koca yürekli tüm Ülküdaslarima teşekkür ederim hakkınızi helal edin. Siyaset Meydanında olduğumuz müddetçe ülkemiz mesut olsun, ülkümüz bahtiyar anlayışı ile Allah rızası çerçevesinde hareket etmeye çalıştık. Makam, mevki ve rant peşinde olmadik. Belki mutlu sonları yaşamadık ama, doğru yerde olduğumuz için doğru sonları yaşadık. İnşallah bu da onlardan biri olur.



Bu istifanın sebebine gelince son dönemde partimizin gerek parti içinde, gerekse de parti dışında uyguladığı politikaların bizlerle mücadele eden ve oy veren, Türk devletinin ve milletinin millî hafızası ve refleksi olan Ülküdaslarimizin büyük çoğunluğunda rahatsızlığa sebep olmasına ve incitmesine kanaat getirmemizdir. Bu şartlar altında daha fazla görevde kalamayacağimiza karar verdik.

Yüce Yaradan Türk'ü korusun ve yüceltsin.

"Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü,

Bin cihana değişemem şu öksüz Türklüğümü"

Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Akseki İlçe Başkanı

Ö. MUSTAFA BAŞGÖR."