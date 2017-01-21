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Oğan: "Şehitlerimizin kemiklerini sızlattınız!"

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Oğan: "Şehitlerimizin kemiklerini sızlattınız!"
MHP Genel Başkan Adayı Oğan, AKP'nin başkanlık teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından sert konuştu. Oğan, "Başbuğumuzun ve ülkücü şehitlerimizin kemiklerini sızlattınız. Pul toplayanlar kına yaksınlar" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'nin sunduğu başkanlık teklifinin 339 oyla kabul edilmesinin ardından MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan çok sert konuştu. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Oğan, "Başbuğumuzun ve ülkücü şehitlerimizin kemiklerini sızlattınız. Pul toplayanlar kına yaksınlar" dedi. 

ÜLKÜCÜLER BUNUN HESABINI SORACAK

Ülkenin kaderini 10 MHP'li milletvekilinin belirlediğini söyleyen Oğan, " Eğer 10 MHP milletvekili daha Hayır oyu verseydi bu tasarı geçmeyecekti. MHP'nin kapısına kilidi vurmak sizin elinizle oldu. Başbuğumuzun ve ülkücü şehitlerimizin kemiklerini sızlattınız. Pul toplayanlar kına yaksınlar. Ülkücüler bu vebalin hesabını elbet size soracaktır... Ancak ondan önce bizler referandum için sahalarda ülkücüler olarak soracağız. Siz yapamadınız ama sandıkta ülkücüler sizin yapamadığınızı yapacak ve MHP'nin kapısına kilit vuracak bu garabet yasaya HAYIR diyecektir" ifadelerini kullandı. 

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