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Dilek: Rakka'dan sonra hedef Türkiye olabilir!

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Dilek: Rakka'dan sonra hedef Türkiye olabilir!
21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Fırat Kalkanı operasyonunda son gelinen nokta ve Suriye’nin geleceğiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, “Fırat Kalkanı ile kontrol edilen bölgenin adı ileride her ne olursa olsun PYD/YPG’nin Mart 2016’da ilan ettiği Kuzey Suriye Federasyonu’na katılacak. Federasyonu kontrol eden güç PYD/YPG olacağı için otomatikman Kuzey Suriye’de PKK koridoru son siyasi hamlelerle sağlanmış olacak” dedi.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın artık sona erdiğini ve Menbiç’in ABD ve Rusya tarafından korumaya alındığını ifade eden Dilek, benzer bir durumun da Afrin’de yaşanabileceğine işaret etti. Dilek şunları kaydetti: “Menbiç’te önümüz kapatıldı.


Çünkü oluşturulan tampon bölgelerle korumaya alınmış durumda. Batı tarafına Rusya destekli Suriye ordusu, kuzeyinde Sacur nehri bölgesine ise Amerikan askerleri yerleşti. Benzer bir durum şimdi de Afrin’de yaşanıyor gibi. Rusya Afrin’e Ateşkes İzleme Merkezi kurduğunu açıkladı.

Afrin’de ilerleyen dönemde Türkiye’yi ateşkesi bozan ülke konuma düşürecek provokasyonlar yaşanabilir. 22 Mart’ta yaşanan ve bir askerimizin şehit edilmesi olayına Türkiye’nin misliyle karşılık vermek zorunda bırakılması bunun işaretini veriyor. Bunun sonucunda Menbiç’te olduğu gibi Afrin’e de askeri yığınak yapabilirler ve Türkiye ile PYD/YPG arasına tampon bölge oluşturabilirler.

PYD/YPG de bu şekilde güvence altına alınmış olur. Bu durum bizim harekât alanımızı ve hareket serbestimizi kısıtlar ve engeller. ”Dilek “PKK/YPG Suriye’de kendilerini sağlama almadan Türkiye’de yeniden çok yoğun bir cephe açmak istemeyecektir. Ancak kendilerini sağlama alırlarsa Rakka’dan sonraki hedefleri Türkiye olacaktır” dedi.

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