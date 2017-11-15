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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye nota

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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye nota
Dışişleri Bakanlığı, yazılı nota ile ABD'den Rıza Sarraf'ın durumuyla ilgili bilgi istedi.

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