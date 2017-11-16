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ABD'den Reza Zarrab açıklaması

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ABD'den Reza Zarrab açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Reza Zarrab hakkında açıklamada bulundu.

Hakkında 5 gündür haber alınamayan Reza Zarrab için ABD'ye nota verilmesinin ardından cevap geldi.

Cevabın sözlü geldiğini açıklayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Rıza Sarraf bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Birkaç gündür basında Rıza Sarraf’dan haber alınamadığı yönünde haberler çıktı. Avukatı da bu yönde açıklama yaptı. Bunun üzerine Türk Hükümeti ABD’ye nota vermiştir, vatandaşımızın durumu hakkında bilgi almak için. Bazı çevreler bu notayı çarpıtıyor. Nota aslında bir diplomatik yazışma usulüdür. Bizden de bilgi almak istediklerinde başka ülkeler nota veriyorlar. Nota diplomatik yazışma usulüdür ve yapılan da budur. ABD'den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir, Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığına bir bilgi ulaşmıştır." dedi.

 

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