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Dolar ne kadar oldu?

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Dolar ne kadar oldu?
Güne 3.85 seviyesinde başlayan dolar kuru, yönünü yukarı çevirerek en yüksek 3.9036 seviyesini gördü.

Sabah saatlerinde 3,86 lira seviyelerinde güne başlayan dolar, ilerleyen saatlerde yukarı yönlü hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarla 3,90'a doğru hareketlenen kur, kısa bir süreliğine de olsa  3,90'ın üzerini test etti. Sonrasında yeninden gevşeyen kur 3,89'lu seviyelerde alıcı buluyor.

Saat 12.00 itibarıyla dolar/TL 3,8935 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro 4,5890'dan el değiştiriyor. BİST 100 Endeksi ise 106 bin 200 puan civarında.

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