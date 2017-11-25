Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki AKP İlçe Kongresi'nde konuşan Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türkiye büyümede dünya birincisi olacak" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 11 Aralık'ta Türkiye'nin büyüme rakamlarının açıklanacağını belirterek, "Gözünüz kulağınız televizyonlarda olsun. Türkiye dünya birincisi olacak" dedi.

Bozkurt ilçesindeki imam hatip ortaokulu salonunda düzenlenen AKP Bozkurt İlçe Kongresi'ne Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

'GÖZÜNÜZ KULAĞINIZ TELEVİZYONLARDA OLSUN, TÜRKİYE DÜNYA BİRİNCİSİ OLACAK'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte büyüyeceğini, enflasyon ve faizlerle ilgili olumlu gelişmeler yaşanağını söyledi. Bakan Zeybekci, Türkiye'nin büyüme rakamlarının tahmin bile edilemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yıl başında Dünya Bankası, IMF, OISD, FED, Türkiye'nin büyümesine birisi yüzde 2.5, diğeri 2.8 dedi. Sonra haziranın ortasında 'Türkiye daha fazla büyüyecek mahcup olmayalım' dediler ve rakamları yükselttiler. Eylülün sonuna doğru baktılar gördüler ki Türkiye gidiyor, biraz daha yükselttiler. Ekim sonunda baktılar yine tutturamıyorlar, yine yükselttiler. Türkiye'yi yakalayamayacaklar. Türkiye'nin büyüme rakamlarını tahmin bile edemeyecekler. 11 Aralık günü gözünüz kulağınız televizyonlarda olsun. Türkiye'nin büyüme rakamları açıklanacak. (…) Endişeye gerek yok. Durmak yok yola devam."