Erdoğan Almanya'daki Türklere seslendi: "Oy vermeyin"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merkel'in 'Gümrük Birliği' açıklamalarına Almanya'da yaşan gurbetçilere "Hataya düşüp bunlara sakın ola oy vermeyin. Sakın" diye seslenerek cevap verdi.

Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye ile Almanya arasındaki sorunda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya'nın stratejisidir. Almanya, şu ana kadar iç siyasi çekişmelerini sürekli olarak Türkiye'yi ve diğer Avrupa ülkelerini de yanına almak suretiyle bu sürece taşımıştır. Almanya, AB müktesebatına uymayan ülke durumuna düşmüştür. Biz vize konusu olmuştur ve AB sözüne uymamıştır. Türkiye'ye ödeme vaadinde bulundukları para, bizim bütçemize girmeyecekti. 3.6 milyar Euro söz vermişlerdi. Bu parada 825 milyon arazide kullanılıyor. 30 milyar Euro'yu aştı bizim harcamamız.

"SAKIN OLA BUNLARA OY VERMEYİN"

25-30 gün sonra yapılacak seçim için SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar oy alırım telaşına düşmüşlerdir. Almanya'daki tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Bunlara sakın ola oy vermeyin hataya düşüp. SDP, Hristiyan Demokratlar, Yeşiller... Sakın. Türkiye düşmanı olmayan partilere oy verin. Bu artık Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımın onur mücadelesidir.



İşte bunu özellikle de Hamburg zirvesinde konuştuk. Kendilerine çok açık açıklamalarımıza rağmen hala aynı kafadalar. Değişen bir şey olmadığına göre asıl bu işi değiştirecek olan, 1 milyon Türk seçmeni. Ben Türk seçmenlerimize, Türkiye'ye bu denli saldıran siyasi partilere karşı sandıkta oy kullanırken gerekli dersi vermeleri çağrısı yapıyorum. AB ülkeleri ile asla kavgalı olmadık. Ama bizim haysiyetimizle, onurumuzla kusura bakmayın hiçbir ülkeyi oynatmayız.

"BARSELONA SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Barselona'daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz. DEAŞ'ı lanetliyoruz ve onlara karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz. İçeride ve dışarıda. Bildiğiniz gibi biz sadece Fırat Kalkanı harekatında 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Ülkemizde de aynı şekilde. Fakat Batı, adımlarını bizim gibi kararlılıkla atmıyor. Umarım onlar da adımlarını daha kararlı atar ve birlikte bu mücadeleyi sürdürürüz.

"ONLAR SUÇLUYU İSTİYOR, BİZ TERÖRİSTİ İSTİYORUZ"

Biz şu anda üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Biz notamızı verdik ve gerekli adımlarını atmalarını istiyoruz. Almanya kendi vatandaşlarını isterken farklı bir üsluba bürünüyorsa biz de istiyoruz. Üstelik onlar suçluyu istiyor, biz teröristi istiyoruz. Hala bekliyoruz, onların burada 3-5 tane tutuklusu var, sürekli onları istiyorlar. Onların yargısı varsa bizim de yargımız var.



"TORUNUMUN ADINI KIZIM KOYDU"

Kızım koydu adını, eşiyle beraber. Çok tatlı, çok hoş. Allah'ım inşallah bunların sayısı daha da çoğalsın. Benim milletimin sayısının yükselmesi lazım. Darısı sizin de başınıza. Bilmiyorum adımları attınız mı? Atın artık.