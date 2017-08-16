Almanya'dan şok 'gümrük birliği' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB arasındaki mevcut 'gümrük anlaşmasını' sürdürmek için ek çaba göstermeyeceğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yaşanan krize ilişkin konuştu. Merkel, '"Bu noktada Türkiye ile AB arasındaki mevcut 'gümrük anlaşmasını' sürdürmek için ek çaba göstermeyeceğiz" yorumunda bulundu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ TARTIŞMASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye ile Almanya arasında kriz devam ederken geçen ay Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Katharina Dubel "Türkiye ile ilgili alınacak başka önlemler hala değerlendiriliyor" demişti. Sözcü Dubel açıklamasının devamında “AB ortaklarımız ile Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasını genişletmenin mevcut durumda anlamlı olup olmadığını tartışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 3 Ekim 2005’te başlatılan üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasına ilişkin kararı geçen kasımda 37 oya karşı, 479 oyla kabul etmişti. Kararda, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Türkiye için önemli olduğu da not edilmiş ve bu doğrultudaki çalışmaların askıya alınmasının ülke için ciddi ekonomik sonuçlar doğuracağının altı çizilmişti.

Türkiye, Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemek istiyor. Mevcut anlaşmada AB ülkelerinin yaptığı her serbest ticaret anlaşmasına Türkiye tek taraflı kapılarını açmış oluyor ve ucuz ithal mallar nedeniyle dış ticaret açık artıyor. Türk sanayiciler, Gümrük Birliği’nin Türkiye ekonomisine katkısı olduğunu kabul etmekle birlikte, anlaşmadaki bazı maddeler nedeniyle oluşan haksız rekabeti gidermek için güncelleme talep ediyordu.