Halaçoğlu: 'Hayır' çıkarsa 'teröristler' mi kazanmış olacak!

MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, 'hayırcı'lara 'terörist' imasında bulunarak kutuplaşma yaratanlara çok sert tepki gösterdi. Halaçoğlu, "referandumdan 'hayır' çıkarsa 'teröristler' mi kazanmış olacak!" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı.

Referandumda 'hayır' oyu kullanacaklara 'terörist' yakıştırması yapanlara çok sert tepki gösteren Halaçoğlu, "Hayır diyenleri FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleriyle aynı kefeye koyan akla şaşıyorum. Peki kardeşim ben hayır diyorum ve hayır dememin sebebi parlamenter demokratik hukuk devletini tek adam yönetimine tercih etmem.

Yani düşünebiliyor musunuz ki, şayet ben terör örgütleriyle eşdeğer gösteriliyorsam, bu demektir ki terör örgütleri parlamenter demokratik hukuk sistemini savunuyor. Dünyanın hangi yerinde teröristler parlamenter sistemi savunur? Ne akıllı insanlar var aramızda hayret hani. Allah akıl versin. Yani referandumdan hayır çıkarsa teröristler mi kazanmış olacaklar?" ifadelerini kullandı.

SORUN 'BEKA SORUNU' İSE NEDEN 2 YIL SONRA UYGULANACAK?

Anayasa değişikliğinin 'beka sorunu'na bağlanmasını da eleştiren MHP'li Halaçoğlu, "Bu anayasanın çıkarılma sebebi olarak istikrar ve beka sorunu gösteriliyor. Peki kardeşim madem ki istikrar ve beka sorunu için bu anayasanın kabul edilmesi isteniyor, neden iki yıl sonra, yani 2019'da uygulanacak? Yani siz iki sene sonrası için mi hazırlık yapıyorsunuz? Öyleyse bu aceleniz nedendir? Ama tabii ki sebep söyledikleriniz değil" şeklinde açıklamada bulundu.