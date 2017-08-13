Erdoğan: "Partide yolunu kaybedenler var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da AKP İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'yla ilgili çarpıcı bir iddiada bulunarak "Kılıçdaroğlu'nun içerdeki zatla(Enis Berberoğlu) bağlantısı çıkabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen AKP İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Az önce Eren'in annesiyle görüştüm. Allah rahmet eylesin. Eren kaç kardeş biliyor musunuz? Bunlar 13 kardeşler. Anneye bak anneye. Ayşe Hanım'ın 13 evladı vardı bir tanesi de Eren'di” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Son 4 yılımızda içeride ve dışarıda tarihin en büyük saldırılarına şahit olduk. Türkiye'yi hedef alanlar partimizi boş bırakır mı? Bırakmadılar. Amaçlarından biri de AK Parti'yi sarsmak ve mümkünse parçalamaktı. Tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Partimiz içinde de yolunu kaybedenler elbette oldu. Bazı firelerle elbette karşılaştık. Fakat yaşadığımız saldırının büyüklüğüne dikkatle baktığımızda hamdolsun bunların sayısı ve oranı gerçekten düşüktür. Artık bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin adımını atıyoruz. 2019’un Mart’ında bir yerel seçim yapacağız. Ardından Kasım’ında bir parlamento seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Buna çok kararlı hazırlanmak durumunda değil miyiz? Zaman kaybına tahammülümüz yok. Durmak yok, yola devam.

“EREN’İN ANNESİYLE GÖRÜŞTÜM”

Az önce Eren’in annesiyle görüştüm. Rabbim rahmet etsin. Eren’in kaç kardeş olduğunu biliyor musunuz? 13 kardeşler ve bir tanesi Eren. Annesiyle görüştüğümde bana “En az 3 dediğinizde yanlış mı yaptım diye düşündüm” dedi. Ben de ona “Olur mu? Sen Allah’ın ve resulünün emrini yerine getirdin. Anneye bak anneye. Görüyor musunuz? Sen ne güzel bir annesin ki cenneti 13 evladınla teminat altına aldın”

‘ARTIK PARLAMENTER DEMOKRASİ YOK

Ahde vefa bizim siyaset ahlakımızın vazgeçilmez bir unsudur. Ülkemize ve partimize ihanet edenlere karşı ne kadar öfkeliysek bu çatı altında hizmet veren tüm kardeşlerimize muhabbet doluyuz.

Yeri gelir kapıda bekçi oluruz. Yeri gelir o kapıya su taşırız. Aksi takdirde bu büyük yapıyı ahenkle verimli şekilde çalıştırma imkanından mahrum kalırız. Artık parlamenter demokrasi yok. Artık yüzde 34 ile seçim kazanmak yok. Şimdi yüzde 50+1 alacaksın en az. Buna hazır mıyız?

‘PARTİMİZİN ÇATISI ALTINDA BARINDIRAMAYIZ’

Partiyi sırtlamak yerine partinin sırtına binenleri kenara çekmek de milletimize karşı sorumluluğumuzun gereğidir. Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisakı olanları asla barındıramayız. Yol yakınken nerde FETÖ ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin. Anında kapıya koymaya mecburuz.

“SİZ KAÇACAKSINIZ BİZ KOVALAYACAĞIZ”

Bunlar bu milleti böldüler, ümmeti parçaladılar. Utanmadan, sıkılmadan şu anda Pensilvanya'da, Almanya'da park ettiler. Daha siz çok yerlere kaçacaksınız. Afrika'ya kaçacaksınız. Ama siz kaçacaksınız biz kovalayacağız.

“BAĞLANTISI ÇIKARSA ŞAŞIRMAYIN”

Halen ülkesinin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan milletvekili ile konunun kendisine kadar ulaşmasına endişe ettiği için şimdiden suyu bulandırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın. Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım taktirde açıklamalarda bulunacağım diyor içerideki zat. Bütün bunlar FETÖ taktiğidir.

Sessiz kalmayız, kimse kusura bakmasın. Hiçbir siyasi veya bireysel çıkar böyle bir ihaneti mazur gösteremez. Genel başkanı böyle yapınca milletvekili durur mu? Eski belediye başkanı olan kişi 15 Temmuz’la ilgili öyle laflar söylüyor ki, FETÖ’cülerin kendileri bile bu kadarına cesaret edemiyor. Zararını en çok Antalya görüyor. Önümüzdeki seçimde bunları silip atmaya hazır mıyız? Antalya’nın cevabı vermesi gerekiyor. Antalya’daki turizmci kardeşimin ekmeğine kan doğramaya kimsenin hakkı yok. Buraya oy için geldiklerinde Antalyalıların hesabını soracaklarına inanıyorum.”