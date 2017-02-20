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Erdoğan posterli MHP toplantısı, Ülkücüleri ayağa kaldırdı

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Erdoğan posterli MHP toplantısı, Ülkücüleri ayağa kaldırdı
MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın tertip ettiği 'Sevdamız Türkiye' programına, duvarlarda asılı olan Erdoğan posterlerinden dolayı Ülkücü camiadan tepki yağıyor.

Balgatçılar, 'evet' propagandası yapmak üzerine ilk programını dün gece tertip etti. 

MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu 'Sevdamız Türkiye' adlı gece,
19:00’da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.

'Evet' propagandasının yapıldığı gecede, salon duvarlarındaki Recep Tayyip Erdoğan posterleri Ülkücü camiayı ayağa kaldırdı.

MHP İzmir eski İl Başkanı ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Erdoğan'ın posterlerinin asılı olduğu MHP toplantısına sosyal hesabından çok sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'in de retweetlediği paylaşımda, "Sayın Tayyip Erdoğan, duvardaki posteriyle MHP İstanbul İl Başkanlığının gecesinde şeref konuğu olmuş! Emeği geçenleri tebrik etmek gerek!.." ifadeleri kullanıldı.

BİR TEPKİ DE OĞAN'DAN

Skandal görüntülere bir tepki de MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan'dan geldi.

Sosyal medya hesabından toplantıdan bir kare yayınlayan Oğan, "Ülkücüler adına sözün bittiği yerdir" şeklinde paylaşımda bulundu.

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