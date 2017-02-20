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Ülkücülerden Genel Merkez'e tepki yağıyor

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Ülkücülerden Genel Merkez'e tepki yağıyor
MHP Genel Merkezi'nin Başkanlık sistemi tavrına Ülkücü camiadan çok sert tepki geldi.

Balgatçıların Başkanlık sistemi çalışmaları tam gaz devam ederken, dün gece MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın tertip ettiği 'Sevdamız Türkiye' programında duvarlarda asılı olan Tayip Erdoğan posterleri, Ülkücülerin sabrını taşıran son damla oldu.

Milliyetçiliği ayaklar altına alan, Ülkücülere sayısız hakaret eden Erdoğan'ın posterleri altında toplantı yapılmasına çok sert tepki gösteren Ülkücü camia, Twitter'da gündem oluşturdu. 

"Başbuğumuzun ve Şehit Fırat Çakıroğlu'nun kemiklerini sızlattınız" ifadelerinin kullandığı tweetler, ÜLKÜyeİhanet ÜLKEyeİhanet tag'inin 3. sıradan Türkiye gündemine girmesini sağladı.

İşte o tweetlerden bazıları:

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