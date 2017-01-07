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Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür

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Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hükümetine, devletine sahip çıkarken vakur duruşu sebebiyle de teşekkür ediyorum" ifadeleri ile Başkanlık Sistemine destek veren MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Valiliğinin Nevali Otel'de düzenlediği sivil toplum örgütleri temsilcileri ve kanaat önderlerini buluşturan yemekte yaptığı konuşmada "Hamdolsun bugün hükümetine, devletine güvenen bir millet var, aleyhte propagandalar yapıldığı halde huzurunuzda ben doğrusu muhalefette Sayın Bahçeli'ye, hükümetine, devletine sahip çıkarken vakur duruşu sebebiyle de teşekkür ediyorum" dedi.

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