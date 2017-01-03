Bahçeli'den, Başkanlığa tam destek

Devlet Bahçeli,grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada hafta başı Meclis'e sunulacak olan olan 'Başkanlık' teklifi için, "Meclis'te de, referandumda da evet diyeceğim" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

2016'DA 839 ŞEHİT

Yalnızca 2016 yılında toplam şehit sayımız 839'dur. Sorarım sizlere, bu tablo milli bir yıkım değil mi? Terör bitiyor, analar ağlamayacaktı değil mi? Dağlardan korkusuzca kardelenler toplanacaktı değil mi? Böyle söylenmiyor muydu? Türkiye hangi ara bu tuzağa düştü, hangi söz ve bahanelerle izah edilecek?

İçimiz yanıyor, öfkemiz kabarıyor, yine de "Ya havle" diyoruz, metanetimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Nereye kadar? Cinayetler ne zaman son bulacak? Bir Başbakan Yardımcısı "Vatandaşlarımız tedbirli olsunlar ama korkmasınlar" diyor, hiçbir millet evladı hiçbir zaman korkmayacak, hiçbir terör örgütü de korkutamayacak; ancak gerekli tedbirleri alacak olan vatandaşlarımız mı yoksa bu devlet mi?

Amacımız eleştiri olsaydı yerden yere vuracak birçok konu çıkarırdık, yoğun tartışma ve polemikler hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Terörizme karşı teşkil eden ortak akıl hasar alacaktır. Bizim buna hiç hevesimiz yoktur.

"MECLİS'TE DE, REFERANDUMDA DA 'EVET'"

Bahçeli Meclis'teki grup toplantısının ardından yaptığı açıklamda başkanlığa desteğinin devam edeceğini vurguladı. Anayasa teklifi ile ilgili sorulan bir soruya "Meclis'te de, referandumda da verecek bir oyum var onda da 'evet' diyeceğim dedi. "Hükümete yönelik desteğimiz terörün kökü kazınıncaya kadar vereceğiz" diyen Bahçeli, OHAL'in devam etmesine de terör sürdükçe destek vereceğini tekrar etti.