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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'atlet' eleştirisi

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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'atlet' eleştirisi
Beştepe'de muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşünde çekilmiş bir fotoğrafını eleştirerek "Atletle yemek yiyor, vatandaşıma hakarettir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 39. Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ATLETLİ FOTOĞRAFINA ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adalet Yürüyüşü sırasında çekilen ve bazı yayın organlarında yer alan atletli fotoğrafını eleştiren Erdoğan, "Sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi, arada sırada karavanda oturuyor, atletle bir yemek yiyor, bir gazete başlık atmış, "vatandaş filanca". Bu benim vatandaşıma hakarettir. Benim vatandaşım, ana muhalefetin başında olacak, çağıracak gazeteciyi "gel, benim fotoğrafımı çek". Atatürk'ü atletle görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu?" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine ilişkin hassasiyetine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde biz PYD'ye, YPG'ye bir sözde devlet asla kurdurmayız, kurdurmayacağız. Şunu da söyleyeyim; bazıları 'Kürt devleti' filan deyip duruyorlar. Ben bunu Kürt kardeşlerime bir hakaret telakki ediyorum. Zira benim Kürt kardeşlerim, inanıyorum ki Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde böyle bir oluşuma asla fırsat vermeyecektir."

"KUSURA BAKMASINLAR"

Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturarak Akdeniz ulaşılmak istendiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yapmak istedikleri neydi? Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak suretiyle Akdeniz'e ulaşmaktı. Kusura bakmasınlar, Cudi'de ne yaptıysak, Tendürek'de ne yaptıysak, Kandil'de ne yapıyorsak, Gabar'da ne yapıyorsak, Bestler-Dereler'de ne yapıyorsak, her yerde bunları nerede görürsek aynısını yapmaya devam edeceğiz."

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