Kılıçdaroğlu'ndan 'atlet' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı canlı yayın programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'atlet' eleştirisine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atletli fotoğrafına ilişkin olarak "O fotoğrafta yapmacıklık toplu iğnenin ucu kadar göremezsiniz. Kızımla yemek yiyorum. O fotoğraf Anadolu’da sıradan bir ailenin fotoğrafıdır. Bir genel başkanın fotoğrafı değildir" dedi. Fotoğraf üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da "Ben adalet diyorum, o atlet diyor" sözleriyle tepki gösterdi.

ATLETLİ FOTOĞRAF AÇIKLAMASI

Adalet Yürüyüşü, pek çok kişinin ezberini bozdu. Önce inanıyorlardı. 69 yaşlında bir adam Kızılcahamam’da durur, Bolu da durur. Sonra biz İzmit’te durdururuz…

Adalet Yürüyüşü ben benim beklediğimden de çok destek gördü. Çünkü bu ülke adalete susamış. Bu ülke insanının yüzde 73’ü adalete güvenmiyor.

O nedenle bu yürüyüşümüz bütün dünyada ses getirdi. 40 derece sıcakta yürüdüm. Siste yürüdüm. Yağmurda yürüdüm. Bu ülkenin insanı adalet istiyor.

O fotoğrafta yapmacıklık toplu iğnenin ucu kadar göremezsiniz. Kızımla yemek yiyorum. O fotoğraf Anadolu’da sıradan bir ailenin fotoğrafıdır. Bir genel başkanın fotoğrafı değildir. Ben saraylara özenen bir insan değilim. Ben huzurla kızımla yemek yemek istiyorum. Ben evimde de öyle oturuyorum. Yetiştiğim şartlar böyle. Kızıyor köpürüyor. Ne köpürüyorsun. “Benim insanım öyle değil!” Sen vatandaşının nasıl olduğunu unuttun zaten.

Kayseri'de bir vatandaş işsizlikten kendisini yaktı. Ey saray senin bundan haberin var mı?





Bilerek böyle bir mizansen yapıldığı iddia ediliyor?

Hayır efendim. Zaten orada karavanda kalıyorum. Karavana da kızıyordu. Eminim yediğim yoğurda da kızmıştır. Kalkıyorsunuz bana bu fotoğraf üzerinden saldırıyorsunuz. Ben adalet diyorum o atlet diyor. Evet efendim ben o atleti giydim. O fotoğrafta bir kibir yoktur. Sıradan sade bir vatandaş vardır. Benim görevim zaten sıradan sade vatandaşın sorunlarını çözmek. Ben zaten sıradan sade vatandaşı bilmezsem onun sorunlarını çözemem.

Atatürk'ü tanıyor mu acaba? Atatürk yüzyılda bir toplumlarda yetişmiş bir insandır. Kurtuluş savaşı bilmiştir.Düne kadar Atatürk adını almazdı, fotoğrafla Atatürk'ün adını ağzını aldı.Nadir Nadi Kenan Evren'e derdi ki ben gardırop Atatürkçüsü değilim dedi. Bir sürü şeyi uyduruyorlar. O sofra üzerinden bana saldırmasıyla elinden çok büyük kozu aldım. Vatandaş Kemal'i gördü. Ötekileştirseniz düşmanlaştırırsınız.

Her görüşten her siyasi partiden vatandaş geldi. Bu ne demektir, herkes adalaet istiyor. Biz dedik ki hiçbir partinin bayrağı olmayacak. Suçlu biri gelirse polis gider yakalardı. Yürüyüşte provakatörler de soktular, onları cımbızla bulduk. Bu yürüyüşün kavgaya dönüşmesini kabul edemeyiz. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Düşünceyi ifade özgürlüğü vardır."