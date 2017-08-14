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Eren'in ailesi 'ihmal olabilir' dedi, müfettişler araştıracak!

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Eren'in ailesi 'ihmal olabilir' dedi, müfettişler araştıracak!
Trabzon’da 15 yaşındaki Eren’in de şehit olduğu hain saldırıyla ilgili aileden gelen ihmal iddiaları araştırılacak.Maçka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı adli soruşturma sürerken, İçişleri Bakanlığı’nın da Trabzon’a müfettişler göndereceği öğrenildi

Trabzon Maçka’daki Köprüyanı Mahallesi’nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit edilmesi tüm Türkiye’yi yasa boğarken, Bülbül’ün aile bireylerinden bazıları tarafından gündeme getirilen ihmal iddialarının araştırılması için adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı’nın olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi için araştırma yapacağı öğrenildi.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre olayın ardından Eren Bülbül’ün ağabeyi Çağlar Bülbül, “15 yaşındaki çocuğu alıp çatışmaya götürüyorlar” ifadesini kullanmış, yengesi Aysel Bülbül’ün de “Köyün güvenliği için keşif yapılacaksa neden muhtar yerine çocuğumuz çağrılıyor?” dediği belirtilmişti.Maçka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı adli soruşturma sürerken, İçişleri Bakanlığı’nın idari soruşturma için Trabzon’a müfettişler göndereceği belirtildi.

Öte yandan sözde Karadeniz Açılım Grubu üyesi olduğu belirlenen teröristlerin saldırısı sonucunda karnından yaralanan ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen polis memuru Namık Öztel’in tedavisi sürüyor. 

ÇEMBERE ALINDILAR

Maçka’nın Karaağaçlı Köyü’nde 16 Mayıs 2017’de Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz’ün şehit edilmesinin ardından Zigana Dağı eteklerinde güvenlik güçleri operasyon başlatılmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin fotokapanla tespit edilmesinin ardından, bölge asker ve polis tarafından çevrilmişti. 4 kişi olduğu tespit edilen teröristlerin grup liderinin Çektar kod adlı telsizi kullanan ‘Cudi-Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır olduğu belirlenirken, bu gruba destek için ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner adlı teröristin bölgeye sızacağı istihbaratı elde edilmişti.

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