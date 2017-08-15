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Şehit Eren'in adı ile dolandırdılar

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Şehit Eren'in adı ile dolandırdılar
Erzurum’da bir kadının Maçka şehidi Eren Bülbül'ün adı kullanılarak dolandırıldığı ortaya çıktı.

Olay Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde dün saat 11. 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki G.A., isimli kadını ev telefonundan arayan dolandırıcılar kendilerini emniyet müdürü ve cumhuriyet savcısı olarak tanıttı. Şahıslar kadını "PKK adına para yatırdınız. Sizi tutuklayacağım. Eren’in öldürülmesinde parmağınız var. Bize para vereceksiniz, operasyon yapacağız" diye tehdit etti. Ardından G.A’nın evine gelen çeteden bir dolandırıcı 11 adet Reşat altını, iki adet çeyrek altın ve 7 bin 500 TL parayı alarak kayıplara karıştı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın durumu polise bildirdi.

G.A., polise verdiği ifadesinde, "Ev telefonundan arayıp kendilerini emniyet müdürü ve savcı olarak tanıttılar. Trabzon Maçka’da şehit düşen Eren’in öldürülmesinde parmağımız olduğu yönünde tehdit ederek beni kandırdılar. PKK’ya operasyon yapacağız dediler. Daha sonra evde ne kadar ziynet eşyası, para varsa kendilerine vermemi söylediler. Daha sonra erkek bir şahıs gelerek eve siyah bir poşete koyduğum altın ve paraları alarak gitti" dedi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

"TELEFON DOLANDIRICILARINA İNANMAYIN"

Öte yandan tüm uyarılara rağmen iletişim aracılığıyla telefon dolandırıcılığı olaylarının ülke genelinde yaşandığını belirten emniyet yetkilileri, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın isteyen şahıslara inanmayın" ikazında bulundu.
Uyarıda şöyle denildi: 

"Son yıllarda bazı telefon dolandırıcılarının kendini vali, emniyet müdürü, asker, polis gibi tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu şekilde cereyan eden olaylarda maddi ve manevi mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu tür aramalara asla itibar etmemeleri gerekmektedir. Art niyetli kişilerin tespit edilmesi ya da telefon dolandırıcılığına maruz kalınması halinde en yakın jandarma veya polis merkezlerine bilgi verilmesi, emniyet müdürlüğünün 155 veya jandarma komutanlığının 156 ihbar hatlarına şikayette bulunmaları önemle rica olunur."

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